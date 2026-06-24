Jandarmii au salvat un copil de 2 ani rămas blocat într-un autoturism răsturnat, la Bacău

Doi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au intervenit în această dimineață pentru salvarea unui copil de 2 ani rămas blocat într-un autoturism răsturnat, în urma unui accident rutier produs pe strada 9 Mai din municipiul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, accidentul a implicat două autoturisme, iar în urma impactului una dintre mașini s-a răsturnat. În vehicul se aflau o femeie și fiul său în vârstă de 2 ani.

Cei doi jandarmi, care se deplasau către serviciu în momentul producerii accidentului, au observat evenimentul rutier și au intervenit imediat. Aceștia au apelat numărul unic de urgență 112 și au acordat sprijin până la sosirea echipajelor specializate.

Întrucât portierele autoturismului răsturnat erau blocate, unul dintre jandarmi a pătruns în interior prin geamul șoferului, a ajuns la copil, i-a desfăcut centura de siguranță și l-a extras în siguranță din vehicul.

Pe durata intervenției, cei doi militari au menținut permanent legătura cu mama copilului, aflată în stare de șoc după accident.

Minorul a fost preluat de echipajele medicale sosite la fața locului și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Jandarmeriei au apreciat intervenția promptă a celor doi colegi, care a contribuit la scoaterea rapidă a copilului din autoturismul răsturnat și la gestionarea situației până la sosirea echipajelor de urgență.