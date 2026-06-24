Aerostar atinge pragul de 1.300 de aeronave întreținute și eliberate în serviciu

Zilele trecute, compania Aerostar a atins un nou reper în activitatea sa de mentenanță pentru aviația civilă, odată cu eliberarea în serviciu a aeronavei cu numărul 1.300 întreținute de echipele sale specializate.

Reprezentanții companiei au transmis că această realizare reflectă experiența acumulată de-a lungul anilor, profesionalismul angajaților și încrederea acordată de clienți serviciilor de mentenanță oferite de Aerostar.

Compania, recunoscută în industria aerospațială și de apărare, desfășoară activități de producție, mentenanță, modernizare și suport tehnic pentru aeronave civile și militare, contribuind la menținerea siguranței și disponibilității operaționale a acestora.

Potrivit Aerostar, mentenanța reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai siguranței aviatice, fiecare inspecție, verificare și intervenție tehnică având un rol esențial în funcționarea în condiții optime a aeronavelor și în protejarea pasagerilor și echipajelor.

„Atingerea pragului de 1.300 de aeronave eliberate în serviciu reprezintă mai mult decât o performanță operațională. Este o confirmare a competenței, dedicării și responsabilității echipelor Aerostar, care contribuie zi de zi la menținerea celor mai înalte standarde de siguranță în aviația civilă”, au precizat reprezentanții companiei.

Momentul marchează o nouă etapă în dezvoltarea activității de mentenanță a Aerostar și consolidează poziția societății ca furnizor important de servicii tehnice pentru industria aviatică.