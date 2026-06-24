Sânzienele, sărbătoarea magică a verii. Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime

În fiecare an, pe 24 iunie, românii sărbătoresc Sânzienele, una dintre cele mai vechi și mai misterioase sărbători din calendarul popular. Legată de solstițiul de vară și de ciclurile naturii, această zi este asociată cu fertilitatea, iubirea, recoltele bogate și puterile tămăduitoare ale plantelor.

În tradiția românească, Sânzienele sunt considerate zâne bune, ființe fantastice care umblă prin păduri și peste câmpuri în noaptea de 23 spre 24 iunie. Legendele spun că ele dansează în hore nevăzute, iar locurile pe care le ating devin roditoare. Dacă sunt respectate, aduc sănătate, belșug și noroc, însă dacă oamenii le nesocotesc ziua, pot provoca necazuri, furtuni sau recolte slabe.

Numele sărbătorii vine și de la floarea galbenă de sânziană, care înflorește în această perioadă și este considerată o plantă cu proprietăți magice. În multe zone ale țării, fetele culeg flori de sânziene și împletesc cununi pe care le poartă pe cap sau le aruncă pe acoperișurile caselor. Potrivit credinței populare, dacă cununa rămâne pe acoperiș, este semn de sănătate și noroc pentru familia respectivă.

Sărbătoarea este strâns legată și de dragoste. Tinerele nemăritate obișnuiau să pună sub pernă flori de sânziene pentru a-și visa ursitul. În unele regiuni, cununile erau aruncate în curte sau peste casă pentru a afla dacă anul următor va aduce o căsătorie.

Pe lângă dimensiunea sa folclorică, data de 24 iunie are și o semnificație religioasă importantă. Biserica Ortodoxă sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai importante praznice dedicate sfântului care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului.

În credința populară, noaptea de Sânziene este considerată una dintre cele mai speciale din an. Se spune că atunci cerurile se deschid, iar lumea văzută și cea nevăzută se apropie. Din acest motiv, numeroase obiceiuri și ritualuri legate de protecție, sănătate și noroc s-au păstrat până în zilele noastre.

Chiar dacă multe dintre tradițiile de altădată s-au pierdut, Sânzienele continuă să fie celebrate în numeroase comunități din România prin festivaluri, târguri populare și evenimente culturale care readuc în atenția publicului farmecul vechilor credințe românești.

Pentru mulți români, Sânzienele rămân nu doar o sărbătoare a verii, ci și un prilej de a redescoperi legătura cu natura, tradițiile și identitatea culturală moștenită din generație în generație.