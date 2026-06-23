Primarul comunei Horgești, Alina-Adriana Temea, aleasă președinte al organizației locale PSD

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a participat la Conferința de Alegeri a Organizației PSD Horgești, eveniment în cadrul căruia primarul comunei, Alina-Adriana Temea, a fost aleasă în funcția de președinte al organizației locale social-democrate.

Potrivit unui mesaj publicat de Cristina Breahnă-Pravăț, alegerea edilului în această funcție reprezintă „expresia încrederii și a respectului de care se bucură în rândul colegilor săi”.

Liderul administrației județene a evidențiat implicarea membrilor organizației și rolul echipei locale în dezvoltarea comunității, apreciind că rezultatele administrative obținute de Alina-Adriana Temea, alături de activitatea Luminiței Temea în sprijinul locuitorilor, au contribuit la consolidarea organizației PSD Horgești.

„În spatele fiecărei administrații performante se află o echipă unită și un lider care știe să adune oamenii în jurul unor valori comune”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, subliniind importanța colaborării dintre administrația locală și membrii organizației politice.

Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Bacău i-a transmis felicitări noului președinte al organizației PSD Horgești și întregii echipe locale, exprimându-și încrederea că proiectele dedicate dezvoltării comunei și creșterii calității vieții locuitorilor vor continua în perioada următoare.

Conferința de alegeri a reunit membri și simpatizanți ai organizației locale PSD, precum și reprezentanți ai conducerii județene a partidului.