Tenis: Trofeul Cybernet Audi Center se apropie de start

Sâmbătă, 27 iunie, pe terenurile bazei SCM Bacău va debuta cea de-a șasea ediție a Trofeului Cybernet Audi Center la tenis.

Competiția de categoria 1 FRT este rezervată următoarelor categorii de vârstă: 10 ani fete și băieți, 14 ani feminin și masculin, Senioare și Seniori. Pe listele de înscrieri figurau 57 de participanți din întreaga țară (19 din județul Bacău), cea mai numeroasă categorie fiind cea de 14 ani, cu 17 prezențe la feminin și 15 tenismeni la secțiunea masculină.

„Trofeul Cybernet Audi Center organizat cu sprijinul sponsorului ce dă numele competiției este unul atractiv în condițiile în care, fiind de categoria întâia, oferă câștigătorilor câte 250 de puncte. Sperăm să avem și în acest an meciuri frumoase, așa cum au fost la edițiile precedente, nădăjduind, totodată, să nu avem forfaituri până la data limită a retragerilor”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea.

După toate probabilitățile, ediția din acest an a Trofeului Cybernet Audi Center la tenis se va încheia marți, 30 iunie.