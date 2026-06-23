SJU Bacău își consolidează rolul în rețeaua națională de sprijin pentru victimele violenței sexuale

Spitalul Județean de Urgență Bacău continuă să dezvolte serviciile dedicate victimelor violenței sexuale, prin Centrul de Intervenție pentru Victimele Violenței Sexuale, parte a rețelei naționale create pentru a oferi sprijin medical, psihologic și juridic persoanelor afectate.

Reprezentanții unității medicale atrag atenția că violența sexuală rămâne o problemă majoră în România, statisticile indicând că aproximativ o treime dintre femei au fost victime ale violenței fizice, amenințărilor sau agresiunilor sexuale de-a lungul vieții.

Centrul din Bacău a fost înființat printr-un proiect derulat de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu instituții din Norvegia, beneficiind de finanțare prin granturile SEE. Acesta funcționează în cadrul Maternității SJU Bacău și oferă servicii specializate prin intermediul unei echipe formate din medic, psiholog și asistent medical, în colaborare cu specialiști în medicină legală.

Potrivit conducerii spitalului, activitatea centrului este în prezent sub nivelul necesar, întrucât multe victime ale violenței sexuale nu solicită ajutor specializat. Din acest motiv, creșterea gradului de informare și facilitarea accesului la servicii reprezintă obiective prioritare pentru perioada următoare.

În acest context, directorul medical al SJU Bacău, Aurelia Țaga, a participat în perioada 16-17 iunie la două evenimente naționale organizate la București, dedicate combaterii violenței sexuale și consolidării rețelei centrelor de intervenție.

Prima reuniune, dedicată consolidării rețelei naționale a centrelor de intervenție pentru victimele violenței sexuale, a fost organizată de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Ambasada Franței. Cel de-al doilea eveniment, intitulat „Violența sexuală: Prevenire, Protecție, Sprijin”, a fost organizat de Sexul vs. Barza.

La dezbateri au participat reprezentanți ai autorităților centrale, experți în domeniul juridic și medical, precum și Nicolas Warnery și Alina Gorghiu.

Principalele teme abordate au vizat creșterea gradului de conștientizare privind existența centrelor de intervenție, îmbunătățirea accesului victimelor la servicii specializate, standardizarea pregătirii personalului și integrarea acestor centre în sistemul național de sănătate.

Reprezentanții SJU Bacău subliniază că orice intervenție în sprijinul victimelor violenței sexuale trebuie să fie bazată pe siguranță, confidențialitate și acces rapid la servicii specializate, instituția reafirmându-și angajamentul de a dezvolta în continuare programele destinate persoanelor aflate în nevoie.