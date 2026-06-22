Controverse privind viitorul Grădiniței nr. 18 din Bacău. Părinții reclamă lipsa de transparență, Primăria invocă riscul seismic

Decizia de demolare și reconstrucție a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18 din municipiul Bacău a generat îngrijorări și nemulțumiri în rândul unor părinți și cadre didactice, care acuză lipsa de transparență în procesul de luare a deciziei și solicită explicații suplimentare din partea autorităților.

În ultimele zile, în spațiul public au apărut mai multe mesaje și poziții critice privind situația unității de învățământ, una dintre cele mai vechi grădinițe din zona centrală a orașului. Potrivit părinților, aproximativ 150 de copii și 28 de cadre didactice vor fi afectați de măsurile de relocare necesare pe durata lucrărilor.

Părinții cer documente și garanții

Într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, reprezentanți ai comunității susțin că raportul tehnic care a stat la baza deciziei de demolare nu a fost prezentat părinților și nici conducerii unității într-o manieră care să permită consultarea publică.

Totodată, aceștia afirmă că există nelămuriri legate de modul în care a fost realizată expertiza tehnică și solicită publicarea documentației complete.

O altă nemulțumire vizează relocarea temporară a copiilor. Potrivit informațiilor vehiculate de părinți, preșcolarii ar urma să fie distribuiți în mai multe locații, situație care ar putea crea dificultăți logistice pentru familii și pentru personalul didactic.

Părinții solicită autorităților:

publicarea expertizei tehnice;

prezentarea proiectului de reconstrucție;

garanții privind reconstruirea grădiniței pe același amplasament;

informații clare privind finanțarea și calendarul investiției;

organizarea unei întâlniri publice cu reprezentanții administrației locale.

De asemenea, în spațiul public au fost exprimate temeri privind viitorul terenului pe care funcționează în prezent grădinița, aflat într-o zonă centrală a municipiului.

Primarul respinge acuzațiile

Într-o reacție publică, primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că măsurile propuse au la bază concluziile unei expertize tehnice care a încadrat clădirea în clasa de risc seismic I.

Potrivit edilului, specialiștii au recomandat demolarea construcției existente și ridicarea unei clădiri noi, iar Consiliul Local a aprobat în unanimitate indicatorii necesari pentru realizarea proiectului.

„Siguranța copiilor este mai importantă decât orice dispută politică sau orice zvon apărut în spațiul public”, a transmis primarul.

Acesta susține că Primăria a informat conducerea Școlii „Alexandru Ioan Cuza”, de care aparține grădinița, încă din noiembrie 2025 cu privire la concluziile expertizei și că documentele au fost transmise ulterior Inspectoratului Școlar Județean.

Edilul afirmă că au fost identificate spații alternative pentru desfășurarea activității și că au fost alocate fonduri pentru amenajarea și renovarea acestora.

„Nu se va construi niciun bloc”

Unul dintre punctele asupra cărora primarul a insistat este destinația viitoare a terenului.

„Pe terenul Grădiniței nr. 18 nu se va construi niciun bloc și nu se va face nicio parcare. Destinația terenului rămâne aceeași: educația copiilor”, a declarat acesta.

Potrivit administrației locale, finanțarea noii clădiri este asigurată prin programul guvernamental „Școli sigure și sănătoase”, cu cofinanțare din partea Primăriei Bacău. Proiectul ar fi fost deja aprobat de Consiliul Local și validat de Ministerul Dezvoltării, fiind în așteptarea semnării contractului de finanțare.

O dispută care continuă

În prezent, disputa dintre părinți și administrația locală nu privește neapărat necesitatea modernizării sau a reconstruirii grădiniței, ci mai ales modul în care au fost comunicate informațiile și organizată relocarea copiilor.

În timp ce Primăria susține că acționează pentru protejarea copiilor în fața unui risc seismic major, părinții cer mai multă transparență și garanții concrete privind viitorul uneia dintre cele mai cunoscute grădinițe din municipiu.

Până la publicarea tuturor documentelor și clarificarea etapelor proiectului, subiectul rămâne unul dintre cele mai discutate în comunitatea băcăuană.