Promenada Bistriței, noul loc unde Bacăul se întâlnește cu apa

Într-un oraș care și-a întors de multe ori privirea de la râu, Bistrița începe să redevină parte din viața comunității. Nu doar o apă care traversează orașul, ci un loc de întâlnire, de relaxare și de respiro.

Promenada Bistriței, recent finalizată, își așteaptă primii vizitatori cu alei largi, mobilier urban modern și priveliști care până nu demult erau accesibile doar celor care se aventurau pe malurile mai puțin amenajate ale râului.

Într-o zi senină de început de vară, lemnul băncilor încă păstrează mirosul lucrărilor proaspăt încheiate. Soarele se reflectă în luciul apei, iar liniștea este întreruptă doar de zgomotul roților unei biciclete sau de râsetele copiilor care descoperă noul spațiu.

Promenada nu este doar o simplă alee. Este un loc gândit pentru oameni. Băncile circulare invită la conversații, pergolele oferă umbră în zilele toride, iar punctele de belvedere permit privitorilor să se oprească pentru câteva clipe și să admire unul dintre cele mai frumoase peisaje urbane ale Bacăului.

Pe malul apei, vegetația naturală a fost păstrată și integrată în peisajul amenajat. Stuful se leagănă în bătaia vântului, iar copacii maturi oferă contrastul perfect între natură și elementele moderne ale proiectului. Totul pare construit cu grijă pentru a nu concura cu râul, ci pentru a-l pune în valoare.

Noua promenadă dispune și de o pistă dedicată bicicliștilor, transformând zona într-un spațiu accesibil atât pentru cei care aleg plimbarea liniștită, cât și pentru cei care preferă mișcarea și activitățile în aer liber.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat finalizarea investiției printr-un mesaj adresat comunității:

„Am finalizat Promenada Bistriței – un spațiu modern de relaxare, plimbare și momente frumoase petrecute în aer liber. Este al nostru, al tuturor! Un nou punct de întâlnire pentru băcăuani este gata să primească pași de plimbare, zâmbete și povești frumoase. Un loc pentru comunitate, aproape de natură.”

Dincolo de cifrele investiției și de detaliile tehnice, adevărata valoare a proiectului va fi măsurată în timp. În oamenii care vor veni aici să își bea cafeaua de dimineață privind apa. În copiii care vor învăța să meargă pe bicicletă pe aleile noi. În pensionarii care își vor găsi un loc la umbră pentru o conversație liniștită. În tinerii care vor descoperi că nu trebuie să plece departe pentru a găsi un colț frumos de oraș.

Promenada Bistriței nu este doar o amenajare urbană. Este o invitație adresată băcăuanilor de a redescoperi relația cu râul care a modelat istoria orașului și de a transforma un spațiu cândva ignorat într-un loc viu, deschis și prietenos.

Uneori, cele mai importante investiții nu sunt cele care schimbă harta orașului, ci cele care schimbă felul în care oamenii îl trăiesc.