Bărbat reținut după ce a fost prins la volan cu permisul anulat și o alcoolemie de 1,65 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost reținut de polițiștii băcăuani după ce a fost depistat conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce anulat și se afla sub influența alcoolului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc la data de 19 iunie, în comuna Parincea, unde polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Buhoci l-au surprins în flagrant pe conducătorul auto.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat. De asemenea, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 1,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, fapt care constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.