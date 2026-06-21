Bacău: Peste 1.700 de persoane legitimate și 219 sancțiuni aplicate în urma unei ample acțiuni a polițiștilor și jandarmilor

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Direcțiilor de Ordine Publică și Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au desfășurat în noaptea de 20 spre 21 iunie o amplă acțiune pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră, cu sprijinul jandarmilor și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Acțiunile au avut loc atât în mediul urban, cât și în mediul rural, fiind vizate toate zonele de interes din punct de vedere polițienesc. Scopul intervențiilor a fost prevenirea și combaterea faptelor antisociale, depistarea persoanelor care încalcă legea, precum și verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice.

În cadrul activităților au fost controlate cluburi, unități de cazare și autovehicule aflate în trafic. Totodată, au fost instituite filtre rutiere, polițiștii verificând în bazele de date peste 1.000 de autovehicule și legitimând aproximativ 1.700 de persoane. De asemenea, au fost verificate 24 de obiective și au fost efectuate testări pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 92.000 de lei. În același timp, au fost constatate patru infracțiuni, au fost retrase 21 de certificate de înmatriculare și au fost reținute nouă permise de conducere.

Unul dintre cazurile semnificative înregistrate în timpul acțiunii a avut loc pe DN 11, în localitatea Bogdănești. În jurul orei 01.40, un șofer în vârstă de 30 de ani a fost surprins circulând cu 83 km/h într-o zonă cu limită de viteză. După ce a fost sancționat și și-a continuat deplasarea, în mai puțin de cinci minute acesta a fost depistat de un alt echipaj de poliție rulând cu 132 km/h în aceeași localitate.

Pentru abaterea gravă, conducătorul auto a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 120 de zile.

Reprezentanții IPJ Bacău au transmis că astfel de acțiuni desfășurate în sistem integrat urmăresc descurajarea comportamentelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.