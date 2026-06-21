Ajutor de șomaj pentru absolvenți. Ce trebuie să facă tinerii care nu își găsesc un loc de muncă după terminarea studiilor

Mii de tineri din România încheie în această perioadă studiile liceale, postliceale sau universitare și se pregătesc să intre pe piața muncii. Pentru cei care nu reușesc să se angajeze imediat după absolvire, legislația oferă posibilitatea obținerii unei indemnizații de șomaj, cu condiția respectării unor termene și proceduri clare.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a reamintit recent că absolvenții care nu își găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot solicita acordarea indemnizației de șomaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Pot beneficia de acest sprijin tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani și care au absolvit o instituție de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau universitar, de stat ori privat, autorizată sau acreditată conform legii.

Înregistrarea la agenția de ocupare, pas obligatoriu

Pentru a putea solicita ulterior indemnizația, absolvenții trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă de care aparțin, în cel mult 60 de zile calendaristice de la absolvire.

Specialiștii atrag atenția că înscrierea în evidențele agenției nu înseamnă acordarea imediată a indemnizației. Aceasta poate fi obținută doar după expirarea perioadei de 60 de zile în care absolventul are posibilitatea să își găsească un loc de muncă potrivit pregătirii sale.

Cât este indemnizația

Ajutorul de șomaj pentru absolvenți se acordă pe o perioadă de șase luni și reprezintă 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR).

În anul 2026, ISR a rămas la valoarea de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația lunară acordată absolvenților este de 330 de lei.

Cine nu poate beneficia de acest drept

Legea prevede și situațiile în care indemnizația nu poate fi acordată. Astfel, nu beneficiază de ajutorul de șomaj persoanele care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale sau nivelului studiilor ori care refuză participarea la programele de formare profesională și la serviciile de ocupare oferite de agențiile de muncă.

De asemenea, nu pot primi indemnizația absolvenții care urmează deja o altă formă de învățământ autorizată sau acreditată. O excepție specială este prevăzută pentru absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care au promovat concursul național de rezidențiat și au obținut un loc sau un post.

Documentele necesare

Pentru înscrierea în evidențele agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă, absolvenții trebuie să depună următoarele documente:

actul de identitate;

diploma de absolvire sau o adeverință care să ateste data absolvirii;

declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate.

Autoritățile precizează că indemnizația de șomaj pentru absolvenți poate fi acordată o singură dată pentru fiecare nivel de studii finalizat. Din acest motiv, tinerii care doresc să beneficieze de acest sprijin sunt sfătuiți să respecte termenul legal de 60 de zile și să se adreseze din timp agenției pentru ocuparea forței de muncă din județul de domiciliu.

Pentru mulți absolvenți aflați la început de drum, această formă de sprijin poate reprezenta un ajutor temporar până la găsirea primului loc de muncă și integrarea pe piața muncii.