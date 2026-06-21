Jandarmii băcăuani participă la Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10”, competiție dedicată excelenței sportive și Spiritului Invictus

Treisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat, sâmbătă, la competiția sportivă Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10”, desfășurată în municipiul Onești, eveniment organizat în contextul „Anului Nadia Comăneci”.

Competiția a adus un omagiu performanței istorice realizate de marea campioană a gimnasticii mondiale și promovează valorile care au stat la baza succesului său: perseverența, disciplina și dorința permanentă de autodepășire.

În spiritul excelenței sportive, jandarmii băcăuani s-au alăturat militarilor din celelalte structuri ale sistemului național de apărare, într-o întrecere care pune accent pe reziliență, spirit de echipă și camaraderie. Evenimentul are loc și în contextul celebrării Zilei Drapelului Național, oferind participanților ocazia de a onora simbolurile statului român și de a susține valorile promovate de mișcarea Invictus.

Înaintea startului, plutonierul adjutant Bodescu Vlad, din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, a adresat un mesaj de încurajare concurenților.

„Disciplina, responsabilitatea și fermitatea vă definesc în fiecare misiune. Acum vă invit să aduceți aceleași valori și la competiție, inspirați de o performanță istorică și mânați de dorința de a vă depăși propriile limite. Ne vedem la start și vă urez mult succes tuturor!”, a transmis acesta.

Reprezentanții Jandarmeriei Bacău au subliniat că participarea la astfel de competiții contribuie la consolidarea spiritului de echipă și la promovarea unui stil de viață activ, bazat pe disciplină, voință și respect reciproc.

Prin prezența la Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10”, jandarmii băcăuani își reafirmă angajamentul față de valorile care definesc atât activitatea militară, cât și performanța sportivă: curajul, perseverența și solidaritatea.