Deputatul AUR Diana Enache a organizat, ieri, la Bacău dezbaterea „Antreprenoriat în era instabilității”, dezbatere la care au participat deputații AUR din cadrul comisiei pentru Antreprenoriat și turism, domnii Mugur Mihaescu și Lucian Mușat în dialog cu antreprenori din judetul Bacău.

În cadrul dezbaterii au fost propuse măsuri dedicate mediului de afaceri românesc și întreprinderilor mici și mijlocii. Deputatul AUR Lucian Mușat a prezentat trei inițiative legislative care vizează reducerea taxării excesive, sprijinirea locurilor de muncă și simplificarea procedurilor care afectează activitatea antreprenorilor români.

Prima inițiativă legislativă propusă de AUR vizează corectarea modului de taxare pentru contractele part-time și majorarea pragului de impozitare pentru IMM-uri la 250.000 de euro. Totodată, proiectul urmărește facilitarea accesului firmelor nou-înființate la regimul de microîntreprindere și încurajarea angajării tinerilor și pensionarilor.

„Vreau să vă prezint trei legi pe care le-am inițiat împreună cu colegii mei, de asemenea în sprijinul IMM-urilor, în principal, pentru că acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei românești. Și aș începe cu prima, prin care dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time, pentru că astăzi există o nedreptate adusă multor români care, din păcate, nu pot lucra, din diferite motive, la program cu normă întreagă, iar aceștia își pot găsi cu greu un loc de muncă, pentru că astăzi, dacă o persoană vrea să lucreze sau lucrează cu program cu normă parțială, angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferența de contribuții și impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate atât pentru angajator, cât și pentru angajat, pe care vrem să o îndreptăm prin această lege.

A doua problemă ar fi mărirea pragului de impozitare pentru IMM-uri la 250.000 de euro, care astăzi a ajuns să fie 100.000 de euro. Din păcate, acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro și ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut, așa cum vă spuneam, de 10 ori, ajungând astăzi la 100.000 de euro, un lucru total injust.

Mai dorim ca pentru firmele nou-înființate să poată beneficia de impozitare micro dacă angajează o persoană la program cu normă întreagă în 90 de zile, față de 30 de zile cât a fost”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

A doua inițiativă legislativă urmărește modificarea sistemului de decontare a concediilor medicale, astfel încât firmele să nu mai fie obligate să aștepte ani întregi pentru recuperarea banilor de la stat.

„Despre a doua lege despre care vreau să vă vorbesc, reprezintă indemnizațiile concediilor medicale, o altă nedreptate adusă companiilor românești, pentru că să știți, toate companiile din România care au avut angajați aflați în concedii medicale au de recuperat bani de la statul român, bani care vin în urma unor solicitări și după așteptări de 2-3 ani și în urma unor… să știți că s-au făcut niște ecosisteme de șpăgi și comisioane care sunt cerute pentru a returna acești bani către angajator, ceea ce este incorect. Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajații plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit”, a declarat Lucian Mușat.

De asemenea, acesta a prezentat și cea de-a treia propunere legislativă care vizează eliminarea obligației privind analiza de risc la securitate fizică pentru microîntreprinderi, măsură considerată o povară birocratică inutilă pentru firmele mici.

„Dorim eliminarea analizei de risc la securitate fizică pentru microîntreprinderi. Aceasta este o birocrație, mai bine spus, care este făcută la fiecare trei ani de aproape toate companiile, o afacere care aduce 100 de milioane de euro unor băieți deștepți din România. Noi propunem eliminarea acestei analize de risc pentru microîntreprinderi, urmând ca, pragul crescut pentru microîntreprinderi, și numărul companiilor care vor beneficia de această măsură va crește”, a declarat Diana Enache deputat AUR.

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Pe de altă parte antreprenorii băcăuani s-au plâns de lipsa fortei de muncă, de birocrație, lipsa unor programe de educație duală pentru formarea specialiștilor, taxele mari și controale excesive efectuate de multe ori de oameni fără pregătire.