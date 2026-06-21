Curtea de Apel Bacău obligă Chimcomplex la plata unor despăgubiri de aproape 200.000 de euro familiilor victimelor crimei de la Onești

La mai bine de cinci ani de la dubla crimă care a șocat opinia publică din România, Curtea de Apel Bacău a decis ca societatea Chimcomplex SA Borzești să achite despăgubiri morale familiilor celor doi muncitori uciși în martie 2021 la Onești.

Potrivit minutei pronunțate la data de 18 iunie 2026, instanța a admis apelul formulat în cauză, a schimbat integral sentința anterioară și a dispus obligarea companiei la plata unor daune morale care însumează aproximativ 184.000 de euro, în echivalent lei la data efectuării plății.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Reacția după pronunțarea hotărârii a venit din partea avocatului Adrian Cuculis, reprezentantul familiilor victimelor, care a apreciat soluția drept una importantă în demersul de obținere a despăgubirilor pentru rudele celor doi muncitori.

Potrivit acestuia, procesul a continuat după intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar Curtea de Apel Bacău a stabilit răspunderea societății comerciale în ceea ce privește plata daunelor morale.

Motivarea completă a hotărârii nu a fost publicată până în prezent, astfel că argumentele juridice care au stat la baza deciziei instanței vor fi cunoscute după redactarea acesteia.

Dubla crimă de la Onești a avut loc în martie 2021, când Gheorghe Moroșan a sechestrat doi muncitori aflați într-un apartament din municipiu. După mai multe ore de negocieri cu forțele de ordine, cei doi bărbați au fost uciși.

În dosarul penal, Gheorghe Moroșan a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, iar soția sa a primit o pedeapsă de 12 ani de detenție.

Prin hotărârea pronunțată acum de Curtea de Apel Bacău, procesul privind acordarea despăgubirilor civile intră într-o nouă etapă, urmând ca părțile să decidă dacă vor exercita calea de atac a recursului.