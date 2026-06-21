Ramona Verman (CSM Bacău), campioană balcanică!

Un nou titlu pentru atleta băcăuană Ramona Verman. Primul internațional la nivel de Senioare! Aflată în ultimul său an la Under 23 Tineret, Ramona s-a laureat duminică, 21 iunie, la Volos, în Grecia, campioană balcanică la săritura în lungime.

Sportiva antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău a câștigat întrecerea senioarelor cu cea mai bună săritură a carierei: 6,78 metri. Precedentul record personal al Ramonei Verman, care este campioana Europei U23 en-titre, fusese stabilit în primăvară, la Mondialele Indoor pentru seniori din Polonia, unde ocupase un remarcabil loc 6, cu 6,72 m.

La Balcaniada de Senioare din Grecia, băcăuanca în vârstă de 22 de ani a fost urmată în clasament de Alina Rotaru Kottmann (România), cu 6,64m și de Filippa Fotopoolou (Cipru), cu 6,54.

De notat că la ediția de anul trecut a Balcaniadei, derulată tot la Volos, primul loc fusese adjudecat de Rotaru-Kottmann, în timp ce Verman cucerise bronzul.

Reușita de la Balcaniada de Senioare din Grecia este o nouă confirmare a valorii Ramonei Verman, dar și un excelent stimulent în vederea Europenelor programate în această vară, la Birmingham, în UK.