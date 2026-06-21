În cea mai amplă operațiune din acest an, în care s-au folosit drone cu termoviziune, Garda de Mediu n-a prins nici un braconier

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a desfășurat, în noaptea de 19 spre 20 iunie, o amplă acțiune de prevenire și combatere a braconajului piscicol în zona lacurilor și a malurilor adiacente din comunele Gioseni și Răcăciuni.

Operațiunea s-a desfășurat în intervalul orar 23:30 – 04:00 și a implicat verificări atât de la sol și de pe apă, cât și monitorizare aeriană cu ajutorul unei drone echipate cu sistem de termoviziune.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu Bacău, în urma controalelor nu au fost identificate activități de braconaj piscicol. În zonă au fost găsiți doar pescari sportivi autorizați, care respectau prevederile legale și campau pe malul lacului.

De asemenea, echipele de intervenție nu au descoperit plase ilegale sau ambarcațiuni utilizate fără autorizație.

În cadrul acțiunii, reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Bacău au efectuat verificări pe luciul apei cu ajutorul ambarcațiunilor, în timp ce comisarii Gărzii de Mediu au monitorizat din aer o suprafață de aproximativ 31 de kilometri pătrați.

Conform instituției, zborurile au fost realizate la altitudini de până la 120 de metri, folosind echipamente de termoviziune capabile să identifice eventuale activități desfășurate pe timpul nopții.

Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă aeriană controlată, cu respectarea tuturor procedurilor de siguranță și în coordonare cu Turnul de Control al Aeroportului Bacău, în baza protocoalelor de colaborare existente.

La acțiune au participat, alături de Garda de Mediu Bacău, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, ai Forțelor Aeriene Române, ROMATSA și AJVPS Bacău.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, scopul fiind prevenirea și combaterea fenomenului de braconaj piscicol în județul Bacău.