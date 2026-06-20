Emoție, recunoștință și speranță la Cursul Festiv al Promoției 2026 a Universității „George Bacovia” din Bacău

Aula Moldova a devenit neîncăpătoare vineri, 19 iunie 2026, când Universitatea „George Bacovia” din Bacău și-a sărbătorit absolvenții Promoției 2026. Într-o atmosferă încărcată de emoție, bucurie și mândrie, sute de persoane au participat la unul dintre cele mai importante momente din viața academică a tinerilor care își încheie studiile și se pregătesc să pornească pe un nou drum.

Absolvenții programelor de licență Administrație publică, Drept, Economia comerțului, turismului și serviciilor și Management, precum și cei ai programelor de masterat Managementul afacerilor, Managementul instituțiilor din administrația publică și Științe penale și criminalistică, au fost în centrul unei ceremonii care a adus împreună întreaga comunitate universitară.

Aula Moldova s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul impresionant de participanți. Alături de absolvenți s-au aflat părinții, bunicii, frații, copiii, prietenii și profesorii care i-au însoțit și susținut de-a lungul anilor de studiu. Privirile pline de emoție, aplauzele îndelungi și zâmbetele celor prezenți au transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare a reușitei și a recunoștinței.

Pentru mulți dintre absolvenți, ziua festivă a fost mai mult decât o ceremonie. A fost momentul în care au privit în urmă la anii petrecuți în amfiteatre și săli de seminar, la examenele care păreau imposibile, la proiectele realizate împreună și la prieteniile care vor rămâne pentru totdeauna. A fost clipa în care au conștientizat că o etapă importantă a vieții lor se încheie și că începe o alta, plină de provocări, responsabilități și oportunități.

Un moment deosebit de emoționant al festivității a fost dedicat premierii șefilor de promoție, studenții care, prin muncă, perseverență și pasiune pentru cunoaștere, au obținut cele mai bune rezultate academice. Distincțiile acordate acestora au reprezentat nu doar o recunoaștere a performanței individuale, ci și un simbol al valorilor pe care Universitatea „George Bacovia” le cultivă de peste trei decenii: excelență, seriozitate și responsabilitate.

În mesajul său adresat absolvenților, Rectorul Universității „George Bacovia”, Conf. univ. Dr. Andrei Octavian Paraschivescu, a transmis un îndemn la încredere și curaj:

„Dragi absolvenți, astăzi celebrăm nu doar finalizarea studiilor voastre, ci și începutul unui nou drum. Anii petrecuți la Universitatea «George Bacovia» v-au oferit cunoștințe, competențe și experiențe care vă vor însoți întreaga viață. Vă îndemn să priviți cu încredere spre viitor, să aveți curajul de a vă urma visurile și să rămâneți fideli valorilor care v-au format. Fiți profesioniști integri, cetățeni responsabili și oameni care aduc valoare comunităților din care fac parte. Vă felicit pentru realizările voastre și vă doresc mult succes, sănătate și împliniri în toate proiectele pe care le veți construi de acum înainte. Universitatea «George Bacovia» va rămâne întotdeauna casa voastră academică.”

Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a fost strigarea pentru ultima dată a catalogului Promoției 2026 de către Decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, Conf. univ. Dr. Violeta Hazaparu. Fiecare nume rostit a adus în prim-plan povestea unui student, anii de muncă, provocările depășite și reușitele care au marcat parcursul universitar. În aplauzele colegilor, ale profesorilor și ale familiilor, absolvenții au răspuns pentru ultima dată „prezent” la catalogul studenției, înainte de a răspunde „prezent” provocărilor și oportunităților vieții profesionale. Pentru câteva momente, emoția a unit întreaga sală, iar între numele rostite și aplauzele care au urmat s-au regăsit amintiri, recunoștință și speranță. A fost unul dintre acele momente rare în care bucuria împlinirii se împletește cu nostalgia despărțirii de o etapă care va rămâne pentru totdeauna în sufletul unei generații.

Decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, Conf. univ. Dr. Violeta Hazaparu, a transmis un mesaj dedicat absolvenților Promoției 2026, în care a surprins emoția despărțirii de anii studenției și încrederea în viitorul noii generații de absolvenți:

„Dragi absolvenți, plecați astăzi spre propriul vostru drum, cu speranțe, emoții și încredere. Vă doresc să aveți curajul de a vă urma visurile, puterea de a vă ridica după fiecare încercare și bucuria de a vă împlini prin ceea ce veți deveni. Mergeți înainte cu încredere și purtați cu voi tot ceea ce ați construit aici. Iar dacă, peste ani, vă veți întoarce cu gândul la această zi, să o faceți cu mândrie și cu zâmbetul celui care și-a găsit drumul. Însă, oriunde vă vor purta pașii, să nu uitați că veți rămâne mereu parte din familia Universității noastre. Felicitări și drum bun în viață!”

La finalul ceremoniei, emoțiile au atins punctul culminant. Sutele de absolvenți și-au aruncat privirile spre viitor, dar și spre cei care i-au ajutat să ajungă aici. Fotografii, îmbrățișări, flori și lacrimi de bucurie au umplut holurile Universității, în timp ce părinții și profesorii au trăit satisfacția de a vedea o nouă generație pregătită să își înceapă propriul drum.

Cursul Festiv al Promoției 2026 nu a fost doar un eveniment academic. A fost o celebrare a muncii, a speranței și a visurilor împlinite. A fost dovada că în spatele fiecărei diplome se află ani de efort, sacrificii și oameni care au crezut în puterea educației. Iar pentru Universitatea „George Bacovia”, această zi a reprezentat încă o confirmare a misiunii sale: aceea de a forma nu doar specialiști, ci și oameni pregătiți să construiască viitorul.

Pentru absolvenții Promoției 2026, ziua de 19 iunie va rămâne una dintre acele amintiri care nu se șterg niciodată. Ziua în care au închis un capitol important al vieții lor și au deschis, cu emoție și încredere, cartea unui nou început.