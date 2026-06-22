Promenada Bistriței va fi inaugurată printr-un eveniment cultural dedicat comunității băcăuane

Consiliul Local Bacău urmează să aprobe organizarea evenimentului „Promenada Bistriței 2026”, dedicat inaugurării și recepționării noului obiectiv de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței”. Potrivit documentelor înaintate de Primăria Bacău, manifestarea va transforma noua promenadă într-un spațiu cultural și de recreere deschis tuturor categoriilor de vârstă.

Evenimentul va include recitaluri de muzică clasică, jazz și muzică de cameră susținute de elevi și profesori ai Colegiului Național de Artă „George Apostu”, expoziții de pictură, grafică și sculptură, precum și o expoziție de fotografii și imagini reprezentative pentru municipiul Bacău. Lucrările expuse vor putea fi prezentate ulterior și în alte evenimente organizate de municipalitate sau în unități de învățământ din oraș.

Un element de noutate îl reprezintă introducerea conceptului de „scaune de lectură”, mobilier urban mobil inspirat de celebrele scaune din grădinile pariziene. Acestea vor putea fi mutate și rearanjate de către cetățeni în funcție de preferințe, oferind mai multă flexibilitate și confort decât băncile clasice. După inaugurare, scaunele vor rămâne în dotarea permanentă a Insulei de Agrement.

Programul va fi completat de vizite ghidate la Centrul de Cultură „George Apostu”, unde publicul va putea vedea muzeul în aer liber al instituției, expoziția de benzi desenate „No Hate Manga Stories”, dedicată combaterii fenomenului bullying, expoziția de grafică „Overflow”, semnată de Ana Vintilă, precum și lucrări realizate în cadrul proiectului „Ateliere la Muzeu”.

Pentru organizarea evenimentului, municipalitatea propune alocarea sumei de 28.000 de lei din bugetul local. Din această sumă, 10.000 de lei vor fi utilizați pentru materiale promoționale și expoziționale, iar 18.000 de lei pentru achiziția mobilierului urban mobil destinat noii promenade.

Data exactă a inaugurării va fi stabilită ulterior prin dispoziție a primarului, după finalizarea procedurilor de recepție a investiției. Potrivit administrației locale, noua Promenadă a Bistriței este gândită ca un spațiu modern pentru mișcare, relaxare și activități culturale, menit să crească atractivitatea zonei și să încurajeze utilizarea spațiilor publice de către comunitate.