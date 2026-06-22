Pompierii băcăuani, pe podium la Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10” desfășurată la Onești

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au participat la Cupa Invictus la Rowing „Perfect 10”, competiție organizată în municipiul Onești și inclusă în calendarul manifestărilor dedicate Anului Nadia Comăneci 2026.

Evenimentul a fost dedicat promovării performanței și depășirii propriilor limite, fiind inspirat de simbolul „10 perfect”, reper al excelenței sportive la nivel mondial. Competiția a reunit reprezentanți ai structurilor din sistemul național de apărare, într-un cadru care a pus în valoare spiritul de echipă, disciplina, solidaritatea și determinarea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a fost reprezentat de plutonier adjutant șef Mărcuț Nicușor, plutonier adjutant Văleanu Mihai Bogdan, plutonier Pirjol Emanuel, sergent major Leru Mihail Gabriel și soldat Beta Valentin Anton.

Pompierii băcăuani au obținut rezultate remarcabile în clasamentul general individual. Astfel, plutonierul adjutant șef Mărcuț Nicușor a ocupat locul al II-lea la proba Rowing Sprint 1 minut, categoria Masters 2 masculin, iar plutonierul Pirjol Emanuel a obținut, de asemenea, locul al II-lea la proba Rowing Sprint 1 minut, categoria Masters 1 masculin.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, rezultatele obținute reflectă nivelul de pregătire, disciplina și perseverența militarilor, confirmând faptul că performanța este rezultatul antrenamentului constant și al dedicării.

Pe lângă participarea la competiția sportivă, pompierii militari și paramedicii SMURD din cadrul ISU Bacău, alături de voluntari, au organizat un atelier de prim ajutor destinat participanților și spectatorilor. În cadrul acestuia au fost prezentate tehnici esențiale de acordare a primului ajutor și au fost realizate demonstrații practice privind intervenția în situații de urgență.

La finalul evenimentului, reprezentanții ISU Bacău au transmis felicitări tuturor concurenților pentru implicare, spirit competitiv și determinare, subliniind importanța promovării valorilor sportive și a unui stil de viață activ.