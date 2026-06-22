Cinci medalii pentru o campioană de 10 ani. Înotul băcăuan strălucește la Campionatul Național

În tribunele Bazinului de Înot din Bacău, emoțiile au fost la fel de intense ca în culoarele de concurs. Părinți, antrenori și colegi de echipă au urmărit cu sufletul la gură fiecare start și fiecare sosire, într-un weekend în care aproape 300 dintre cei mai buni înotători de 10 ani din România și-au disputat titlurile naționale.

Pe 20 și 21 iunie, Bacăul a găzduit finala Campionatului Național de Înot rezervat copiilor de 10 ani, competiție organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Sportivi din 67 de cluburi din întreaga țară au ajuns în orașul lui Bacovia pentru a demonstra că viitorul natației românești este deja în formare.

Printre aceștia s-au aflat și cei trei reprezentanți ai Clubului Sportiv Nautica Bacău: Emma Beniuga, Rareș Deleu și Cosmina Varga.

Dacă pentru mulți dintre concurenți simpla calificare la faza finală a reprezentat o victorie, pentru Emma Beniuga competiția s-a transformat într-un adevărat festival al performanței. Sportiva pregătită de antrenorul Adrian Poeană a urcat nu mai puțin de cinci ori pe podium, devenind cea mai premiată participantă a întrecerii.

Emma a cucerit două medalii de aur, la probele de 50 de metri liber și 50 de metri fluture, două medalii de argint la 100 de metri spate și 50 de metri spate și o medalie de bronz la 100 de metri liber.

Pentru un copil de numai 10 ani, cinci clasări pe podium la primul Campionat Național reprezintă mai mult decât o colecție de medalii. Este confirmarea talentului, a muncii depuse zi de zi la antrenamente și a sprijinului oferit de cei din jur.

„Emoțiile familiei Emmei Beniuga au fost la fel de intense ca și emoțiile noastre, atunci când Emma a urcat de cinci ori pe podium la primul ei Campionat Național”, mărturisește antrenorul Adrian Poeană.

În spatele rezultatelor se află însă o întreagă echipă. Rareș Deleu și Cosmina Varga au contribuit la reprezentarea cu succes a clubului băcăuan la această competiție națională, iar povestea lor vorbește despre continuitate și pasiune pentru sport.

„Deleu Rareș și Varga Cosmina au fiecare câte doi frați mai mari care practică înotul de performanță tot în cadrul echipei Nautica, ceea ce arată încrederea părinților în profesionalismul echipei noastre, fapt pentru care suntem recunoscători. Emma Beniuga este un copil talentat, cu calități aparte, susținută necontenit de părinți și familie, iar noi o asigurăm bineînțeles și de toată grija și suportul nostru”, spune președintele CS Nautica Bacău, Ovidiu Galeru.

În spatele fiecărei medalii se ascund sute de ore petrecute în bazin, dimineți începute înainte ca orașul să se trezească și sacrificii pe care doar sportul de performanță le poate cere unor copii atât de tineri. La Bacău, aceste eforturi au fost răsplătite din plin.

Pentru înotul băcăuan, cele cinci medalii ale Emmei Beniuga reprezintă nu doar un rezultat remarcabil, ci și un semn că o nouă generație de sportivi crește frumos, cu răbdare, disciplină și visuri mari. Iar dacă acest Campionat Național a demonstrat ceva, este faptul că viitorul natației locale se află pe mâini bune.