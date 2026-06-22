Auchan.ro sărbătorește 9 ani de cumpărături online: 10 milioane de produse livrate către clienți doar anul trecut

Lansată în 2017, platforma auchan.ro marchează nouă ani de activitate și de comerț omnichannel al Auchan România. De la primele comenzi plasate online până la milioane de produse livrate anual în întreaga țară, auchan.ro a devenit unul dintre principalele canale de cumpărături pentru clienții care își doresc acces rapid la o ofertă complexă, formată din peste 26.000 de produse alimentare și nealimentare.

Radiografia coșului online: ce preferințe au românii

Numai în 2025, prin intermediul auchan.ro au fost comandate 10 milioane de articole. Printre cele mai căutate produse se numără apa, bananele, băuturile răcoritoare și cafeaua boabe. De asemenea, în categoria mărcilor proprii, croissantele Auchan se află în topul preferințelor consumatorilor.

Clienții comandă online, în medie, o tonă de banane pe zi, acesta fiind cel mai popular fruct din oferta magazinului auchan.ro . Totodată, lunar se comandă peste jumătate de milion de litri de apă, o cantitate suficientă pentru a umple aproape patru piscine olimpice. La categoria produselor de bază, românii achiziționează lunar aproximativ 60.000 de litri de lapte, echivalentul a circa trei cisterne.

„Nouă ani de auchan.ro înseamnă, înainte de toate, milioane de clienți care ne-au acordat încrederea lor, iar pentru acest lucru, pur și simplu le mulțumim. În ultimii ani, ne-am dezvoltat constant, am extins oferta, am adăugat servicii noi și am îmbunătățit permanent experiența digitală. Toate acestea reflectă angajamentul nostru de a fi mereu aproape de nevoile consumatorilor.”, a declarat Alexandru Chiriac, Director E-commerce Auchan România.

Cu ocazia aniversării, fiecare comandă pe auchan.ro poate aduce un premiu

Pentru a sărbători aniversarea de 9 ani de la lansarea magazinului online, Auchan România organizează până pe 30 iunie 2026 o amplă campanie, exclusiv online, cu sute de oferte speciale pentru toate categoriile de produse, de la alimente și băuturi până la electrocasnice, cosmetice și articole pentru casă, transport gratuit pentru comenzile de minimum 200 de lei și o tombolă cu premii atractive.

Orice comandă de minimum 200 de lei plasată pe auchan.ro în perioada 17 – 30 iunie 2026, utilizând cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, înscrie automat clienții în tombola aniversară:

Premiile puse în joc sunt:

● 9 espressoare automate Philips EP2339/40;

● 9 televizoare QLED Smart TCL 50T6C Ultra HD 4K;

● 90 de vouchere MyCLUB Auchan în valoare de 100 de lei pentru cumpărături online.

Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe https://www.auchan.ro/aniversar-online .

Comenzi-record și cele mai intense perioade de consum

Cea mai valoroasă comandă plasată pe auchan.ro a depășit 67.000 de lei și a fost livrată în București, iar recordul pentru cea mai mare comandă după numărul de produse aparține unui client din Constanța, care a inclus în coș nu mai puțin de 239 de articole.

Cele mai populare intervale orare pentru plasarea comenzilor sunt dimineața, între 09:00 și 11:00, și după-amiaza, între 17:00 și 19:00, atunci când mulți consumatori își organizează cumpărăturile pentru zilele următoare.

Totodată, cele mai aglomerate perioade ale anului sunt lunile octombrie, noiembrie și decembrie, iar cele mai importante momente comerciale după volumul comenzilor sunt campaniile dedicate Crăciunului, Paștelui, aniversării platformei și Black Friday. Recordul absolut pentru numărul de comenzi plasate într-o singură zi a fost înregistrat pe 7 noiembrie 2025, de Black Friday.

Prin serviciile de livrare la domiciliu și Click & Collect, auchan.ro oferă acces la o gamă extinsă de produse din toate categoriile disponibile în rețeaua Auchan România, contribuind la simplificarea experienței de cumpărare pentru milioane de clienți. Mai mult, pe lângă platforma auchan.ro , Auchan România pune la dispoziția clienților mii de produse și prin platformele de livrare rapidă precum Glovo, Bolt Food, Wolt.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.