Bacău: Primăria actualizează sistemul de gratuități și reduceri pentru transportul public al categoriilor vulnerabile

Primăria Municipiului Bacău propune actualizarea mecanismului prin care sunt acordate facilitățile pentru transportul public local unor categorii de persoane vulnerabile, în vederea armonizării acestuia cu noul contract de delegare a serviciului public de transport aprobat la nivel metropolitan.

Potrivit proiectului de hotărâre, persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și asistenții personali ai acestora vor beneficia în continuare de transport gratuit pe toate traseele din municipiu, în limita valorii unui abonament lunar. De aceeași facilitate vor beneficia veteranii și văduvele de război, luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor-martiri.

Pentru pensionari, nivelul sprijinului financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de cuantumul pensiei. Cei cu pensii de până la 1.800 de lei vor beneficia de gratuitate integrală, în timp ce pensionarii cu venituri mai mari vor avea contribuții progresive, păstrând însă un nivel ridicat de subvenționare a transportului public.

Proiectul prevede și acordarea unei reduceri de 50% la abonamentul lunar pe un traseu pentru donatorii onorifici de sânge, în conformitate cu legislația națională.

Conform documentului, municipalitatea va deconta operatorului de transport doar serviciile efectiv utilizate de beneficiari, pe baza validărilor înregistrate în sistemul electronic de ticketing, la un tarif de 2,38 lei pentru fiecare validare, fără a depăși plafonul protecției sociale acordate fiecărei categorii.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială precizează că modificările nu afectează nivelul facilităților acordate beneficiarilor, ci doar actualizează procedurile de colaborare și decontare dintre municipalitate, Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și operatorul de transport public.

Dacă va fi aprobat de Consiliul Local, noul sistem va înlocui reglementările aflate în vigoare din anul 2022 și va fi aplicat în baza contractului de delegare a serviciului public de transport semnat în luna mai 2026.