A7: INCREDIBILA Transformare la Nodul Rutier Bacău Sud! UMB Toarnă Beton

Lucrările la Nodul Rutier Bacău Sud, unul dintre cele mai importante puncte de conexiune ale Autostrăzii A7, avansează într-un ritm impresionant. În imaginile surprinse pe 17 iunie 2026 se poate observa o transformare spectaculoasă a șantierului, unde constructorul UMB a trecut la turnarea betonului pentru structurile nodului rutier. Urmăriți cele mai noi imagini aeriene și aflați care este stadiul actual al lucrărilor la una dintre cele mai așteptate investiții de infrastructură din județul Bacău.

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