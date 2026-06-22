A7: INCREDIBILA Transformare la Nodul Rutier Bacău Sud! UMB Toarnă Beton

Lucrările la Nodul Rutier Bacău Sud, unul dintre cele mai importante puncte de conexiune ale Autostrăzii A7, avansează într-un ritm impresionant. În imaginile surprinse pe 17 iunie 2026 se poate observa o transformare spectaculoasă a șantierului, unde constructorul UMB a trecut la turnarea betonului pentru structurile nodului rutier. Urmăriți cele mai noi imagini aeriene și aflați care este stadiul actual al lucrărilor la una dintre cele mai așteptate investiții de infrastructură din județul Bacău.

Sursa video

Deșteptarea
Articolul precedent
Controverse privind viitorul Grădiniței nr. 18 din Bacău. Părinții reclamă lipsa de transparență, Primăria invocă riscul seismic
Articolul următor
Bacău: Încep lucrări de frezare și reabilitare a carosabilului pe mai multe artere importante din oraș

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

ULTIMELE ȘTIRI