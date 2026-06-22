Poliția Locală Bacău pierde nouă posturi. Instituția se reorganizează pentru a respecta noile limite impuse de Guvern

Poliția Locală a Municipiului Bacău urmează să fie reorganizată în urma aplicării prevederilor OUG nr. 7/2026, act normativ care impune reducerea numărului maxim de posturi în administrația locală. Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local, instituția va reduce schema de personal de la 168 la 159 de posturi.

Reorganizarea este necesară deoarece noua legislație stabilește un plafon de un polițist local la 1.200 de locuitori, față de raportul anterior de un post la 1.000 de locuitori. În urma calculelor comunicate de Instituția Prefectului, Poliția Locală Bacău poate avea cel mult 159 de posturi în anul 2026.

Reducerea vizează nouă posturi

Documentele prezentate Consiliului Local arată că numărul total al funcțiilor scade cu nouă posturi, de la 168 la 159. Noua structură va cuprinde 137 funcții publice și 22 posturi contractuale.

Conducerea instituției susține că reorganizarea a fost realizată în urma unei analize privind necesarul de personal și urmărește menținerea capacității operaționale în domeniile esențiale: ordine publică, siguranță rutieră, disciplina în construcții, protecția mediului și control comercial.

Cum va arăta noua structură

Poliția Locală va continua să funcționeze sub conducerea unui director executiv și a unui director executiv adjunct, însă organigrama este reorganizată în jurul a trei servicii principale.

În subordinea directorului executiv vor funcționa:

Serviciul Disciplină în Construcții, Control Comercial și Protecția Mediului;

Compartimentul Financiar-Contabilitate;

Compartimentul Achiziții Publice;

Compartimentul Juridic Contencios;

Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională;

Compartimentul Comunicații și Informatică;

Compartimentul SSM și PSI;

Compartimentul Comunicare și Relații cu Presa;

Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură;

Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date;

Compartimentul Administrativ.

Directorul executiv adjunct va coordona:

Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanei;

Serviciul Sistematizare, Monitorizare, Dispecerat, Arme și Muniții;

Serviciul Siguranță Rutieră, Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere.

Ce structuri apar în noua organigramă

Față de vechea organizare, documentul evidențiază o serie de compartimente nou definite sau reorganizate:

Compartimentul Organizare Misiuni și Control;

Compartimentul Sesizări și Reclamații;

Compartimentul Sectorizare;

Compartimentul Evidența Persoanei și Asociații de Proprietari;

Compartimentul Intervenții;

Compartimentul Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă;

Compartimentul Sistematizare și Monitorizare Trafic;

Compartimentul Monitorizare Activități Specifice;

Compartimentul Administrare Obiective;

Compartimentul Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere.

Conducerea: activitatea nu va fi afectată

În referatul de aprobare, conducerea Poliției Locale precizează că măsura este impusă de legislația națională și are ca scop reducerea cheltuielilor de personal și eficientizarea activității administrative. Instituția susține că reorganizarea va permite în continuare îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea Poliției Locale și menținerea serviciilor oferite cetățenilor.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și votat de Consiliul Local Bacău, iar noua structură ar urma să intre în vigoare înainte de termenul-limită de 1 iulie 2026 stabilit de Guvern pentru implementarea măsurilor de reorganizare.