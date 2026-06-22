Bacău: Sera de pe Insula de Agrement a fost deschisă publicului. Vizitatorii pot participa la un joc interactiv cu premii

Sera amenajată pe Insula de Agrement din Bacău a fost deschisă oficial vizitatorilor, oferind comunității un nou spațiu de recreere și educație, a anunțat primarul municipiului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Potrivit edilului, sera poate fi vizitată zilnic în intervalul orar 13:00 – 15:00 și găzduiește o varietate de plante îngrijite de angajații serviciului Spații Verzi din cadrul primăriei.

„Am deschis acest loc pentru întreaga comunitate. Avem o varietate de plante pe care le puteți admira în voie”, a transmis primarul într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Pe lângă componenta botanică, proiectul include și o activitate interactivă destinată copiilor. Aceștia pot parcurge un joc accesibil de pe telefonul mobil, iar la final primesc diverse premii și vouchere oferite de afaceri locale. Printre recompense se numără reduceri la produse alimentare și băuturi, precum și la cursuri, ateliere și programe sportive.

Inițiativa a fost realizată cu sprijinul mai multor companii și antreprenori locali din rețeaua „Made in Bacău”, care au contribuit la acordarea premiilor pentru participanți. De asemenea, amenajarea spațiului exterior a beneficiat de aportul unor colaboratori locali care au realizat elemente decorative și instalații tematice.

Coordonarea proiectului a fost asigurată de Ramona Acsinte, împreună cu echipe din cadrul Primăriei Bacău.

Reprezentanții administrației locale îi încurajează pe băcăuani să viziteze noul obiectiv și să transmită sugestii privind dezvoltarea acestuia.