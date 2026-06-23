Cumpărăturile de pe Temu, AliExpress și alte platforme din afara UE devin mai scumpe. Intră în vigoare noua taxă vamală europeană

Consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene vor avea de suportat costuri suplimentare începând cu 1 iulie 2026, după ce Uniunea Europeană a decis eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu valoare redusă.

Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382, publicat recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și va afecta milioane de cumpărători care folosesc platforme internaționale de comerț electronic precum Temu, AliExpress, Shein sau alți comercianți din afara spațiului comunitar.

Taxă vamală de 3 euro pentru coletele de până la 150 de euro

Potrivit noilor reguli, coletele provenite din afara Uniunii Europene și care au o valoare de cel mult 150 de euro nu vor mai beneficia de scutirea de taxe vamale existentă până acum.

În locul acesteia va fi introdusă o taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare articol inclus într-o trimitere cu valoare totală de până la 150 de euro. Măsura va fi aplicată inițial în perioada 1 iulie 2026 – 1 iulie 2028, însă autoritățile europene nu exclud prelungirea termenului dacă noul sistem vamal digital al Uniunii nu va fi complet operațional.

De ce a fost eliminată scutirea

Oficialii europeni susțin că vechiul sistem a devenit vulnerabil la abuzuri, pe fondul exploziei comerțului online internațional.

Potrivit explicațiilor incluse în regulament, numeroși comercianți au folosit metode precum subevaluarea mărfurilor sau împărțirea artificială a comenzilor pentru a se încadra sub plafonul de 150 de euro și pentru a evita plata taxelor vamale.

Comisia Europeană consideră că, în prezent, digitalizarea procedurilor vamale permite gestionarea eficientă a tuturor importurilor, indiferent de valoarea acestora, ceea ce face inutilă menținerea unei scutiri introduse cu ani în urmă pentru reducerea birocrației.

România aplică deja o taxă suplimentară

Pentru cumpărătorii români, noua taxă europeană vine peste o altă obligație financiară introdusă la începutul acestui an.

Din 1 ianuarie 2026, în baza Legii nr. 239/2025, este percepută o taxă logistică de 25 de lei pentru gestionarea fluxurilor de bunuri provenite din afara Uniunii Europene. Aceasta se aplică tot coletelor cu valoare de până la 150 de euro.

Astfel, în România, comenzile extracomunitare cu valoare redusă vor suporta atât taxa logistică națională, cât și noua taxă vamală europeană.

Specialiștii avertizează asupra impactului

Experții fiscali atrag atenția că aplicarea simultană a celor două taxe va duce inevitabil la majorarea costurilor suportate de consumatori.

În plus, reprezentanții unor firme de consultanță fiscală au ridicat semne de întrebare privind compatibilitatea taxei logistice românești cu legislația europeană, existând opinii potrivit cărora aceasta ar putea fi interpretată ca o taxă vamală mascată, domeniu aflat în competența exclusivă a Uniunii Europene.

Ce înseamnă pentru cumpărători

Pentru cei care comandă frecvent produse ieftine din afara UE, noul sistem va însemna costuri suplimentare la fiecare livrare. Chiar dacă valoarea taxei europene este relativ redusă, aceasta se adaugă TVA-ului deja aplicat și taxei logistice percepute în România.

În consecință, avantajul prețurilor foarte mici practicate de unele platforme asiatice s-ar putea diminua, iar diferența dintre produsele importate și cele comercializate în interiorul Uniunii Europene ar putea deveni mai mică decât în prezent.

Autoritățile europene susțin însă că măsura este necesară pentru combaterea fraudelor, protejarea veniturilor bugetare și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru comercianții din spațiul comunitar.