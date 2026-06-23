Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a înregistrat un progres major în implementarea proiectului PNRR „Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei”

Cu două luni și jumătate înainte de termenul final al proiectelor finanțate prin PNNR, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Beneficiar, a analizat toate proiectele aflate în derulare, iar în cazul proiectului cu execuție de imobil S+D+P+3E+M la Vatra Dornei, Suceava „Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15- Educație, Investiția 17 Asigurarea infrastructurii universitare – construcții noi (cămine, cantine, spații de recreere) a constatat că lucrările sunt conform graficului stabilit.

Președintele Senatului Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF a declarat că execuția lucrărilor a ajuns la un stadiu fizic de implementare de peste 75%.

Până la data de 17.06.2026, au fost finalizate:

– lucrările la fațada clădirii;

– montarea tâmplăriei;

– ignifugarea șarpantei;

– achiziționarea dotărilor care asigură implementarea standardului NZEB (pompe de căldură, central electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei, automatizări etc).

„În prezent se lucrează la finisaje, instalații electrice, termice-ventilație și sanitar. Ritmul lucrărilor este unul foarte bun, asigurând finalizarea proiectului la data de 31.08.2026, data finalizării programului PNRR”, a precizat Directorul general administrativ ing. Ciprian DRUGĂ, coordonatorul proiectului.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură prin implementarea acestui proiect atingerea unui nivel educațional modern, incluziv și adaptat cerințelor actuale, contribuind la creșterea calității procesului educațional.

Din declarația rectorului Prof.univ.dr.ing.habil. Carol SCHNACOVSZKY, valoarea totală a proiectului este de 16.570.997,28 lei, din care:

– fonduri europene în sumă de 13.658.857,55 lei;

– contribuția proprie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în sumă de 2.912.139,73 lei.