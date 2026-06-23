UMBRĂRESCU continuă transformarea combinatului Oțelu Roșu. Avansează lucrările la noul laminor și infrastructura feroviară

Lucrările de modernizare și repunere în funcțiune a combinatului siderurgic din Oțelu Roșu avansează într-un ritm susținut, după preluarea unității de către familia Umbrărescu la începutul anului 2025. Cele mai recente imagini filmate cu drona surprind progresul realizat la infrastructura care va deservi viitorul laminor de oțel-beton și sârmă, unul dintre proiectele-cheie ale investiției.

În noul episod dedicat șantierului, poate fi observat stadiul lucrărilor de construcție a liniei de cale ferată care va deservi depozitul de laminate al viitoarei unități de producție. Această infrastructură este esențială pentru transportul materiilor prime și al produselor finite, fiind parte integrantă a planului de relansare industrială a combinatului.

Totodată, imaginile aeriene oferă o perspectivă detaliată asupra lucrărilor desfășurate în zona ajustajului de la Oțelăria Electrică. Aici a fost deja montată macaraua gigant COMANSA, echipament care va juca un rol important în procesul de reabilitare a acoperișului halei-extensie. Intervenția face parte din amplul program de modernizare a instalațiilor existente și de pregătire a acestora pentru reluarea activității industriale.

Un proiect de sute de milioane de lei

În ianuarie 2025, antreprenorul Dorinel Umbrărescu a achiziționat combinatul siderurgic Oțelu Roșu prin intermediul companiei Eco Wind Power, controlată de familia sa. Tranzacția s-a realizat în cadrul unei licitații publice, pentru suma de aproximativ 141,65 milioane de lei, inclusiv cheltuielile de procedură.

Planurile noilor proprietari vizează investiții de ordinul sutelor de milioane de lei pentru readucerea în circuitul economic a unei platforme industriale care și-a încetat activitatea în urmă cu peste un deceniu. În prima etapă sunt estimate între 100 și 150 de locuri de muncă, numărul angajaților urmând să crească ulterior la 300-400.

Indiciile din teren și investițiile aflate în desfășurare sugerează că viitoarea producție va fi orientată către fier-beton și sârmă, materiale utilizate pe scară largă în proiectele de infrastructură dezvoltate de UMB Group, unul dintre cei mai importanți constructori de autostrăzi și poduri din România.

O tradiție industrială de peste două secole

Combinatul din Oțelu Roșu are o istorie de peste 220 de ani, primele atestări documentare datând din anul 1796, în perioada administrației habsburgice. De-a lungul timpului, unitatea a reprezentat unul dintre reperele industriei siderurgice românești, însă dificultățile financiare au dus la închiderea sa în anul 2012.

Relansarea activității este privită ca una dintre cele mai importante investiții industriale din vestul României din ultimii ani, cu potențial de revitalizare economică pentru întreaga zonă și de readucere în prim-plan a unei platforme industriale cu o tradiție remarcabilă.

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