Primăria Bacău propune valorificarea masei lemnoase din pădurile municipiului prin licitație publică

Executivul Primăriei Bacău propune Consiliului Local aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea publică a municipiului sub formă de „masă lemnoasă pe picior”, prin licitație publică.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat la solicitarea Ocolului Silvic Traian, administratorul fondului forestier al municipiului, și vizează partizile constituite pe suprafața Unității de Producție (UP) I Municipiul Bacău.

Municipiul Bacău deține aproximativ 325 de hectare de fond forestier, amplasate pe raza comunelor Tamași și Ungureni, administrate în baza unui contract încheiat cu Direcția Silvică Bacău.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul, autoritățile locale au analizat două variante de valorificare a masei lemnoase: vânzarea ca „masă lemnoasă pe picior”, prin licitație, sau exploatarea și comercializarea ulterioară sub formă de „lemn fasonat”, prin intermediul unor prestatori autorizați și al Ocolului Silvic Traian.

În urma evaluării oportunităților economice și a capacității logistice disponibile, specialiștii din cadrul Primăriei și ai administratorului fondului forestier au recomandat prima variantă.

„Această metodă asigură o gestionare eficientă a resurselor și optimizarea veniturilor la bugetul local”, se arată în referatul de aprobare care însoțește proiectul de hotărâre.

Dacă va fi adoptată de Consiliul Local, masa lemnoasă va fi valorificată prin licitație publică, iar societățile câștigătoare vor deveni beneficiarii partizilor scoase la vânzare.

Proiectul are la bază prevederile Codului Silvic și ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 și modificat ulterior prin HG nr. 55/2019.

După eventuala aprobare a hotărârii, punerea în aplicare a măsurilor va reveni Primăriei Bacău, prin Direcția Patrimoniu, în colaborare cu Ocolul Silvic Traian. Hotărârea va fi transmisă și Instituției Prefectului pentru verificarea legalității.

Potrivit documentației, propunerea beneficiază deja de avizul de mediu emis pentru amenajamentul fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău.