Reorganizare majoră la Primăria Bacău. Direcții desființate, servicii comasate și zeci de posturi eliminate din noua organigramă

Primăria Municipiului Bacău pregătește cea mai amplă reorganizare administrativă din ultimii ani, în contextul aplicării măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de OUG nr. 7/2026. Proiectul de hotărâre propus Consiliului Local prevede desființarea unor direcții întregi, restructurarea mai multor servicii și eliminarea a zeci de posturi, majoritatea vacante.

Potrivit documentației, reorganizarea urmărește încadrarea în plafonul maxim de 440 de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al Primăriei Bacău și eficientizarea activității administrative.

Direcții și servicii care dispar

Printre cele mai importante modificări se numără desființarea completă a Direcției Patrimoniu și a postului de director executiv, funcție aflată în prezent vacantă. Structurile aflate în subordinea acesteia sunt redistribuite către noile direcții create prin reorganizare.

Dispare și Direcția Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri, împreună cu postul de director executiv adjunct. Activitatea acesteia va fi preluată de noua Direcție Întreținere și Servicii Urbane.

Tot în cadrul reorganizării sunt desființate Direcția Întreținere Patrimoniu și Direcția Intervenții, Auto și Utilaje, fiecare pierzând postul de director executiv adjunct.

O altă structură eliminată este Direcția Dezvoltare Strategică și Programe, împreună cu funcția de director executiv adjunct și cu serviciile aflate în subordine.

Servicii desființate

Pe lista structurilor care dispar se află:

Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân;

Serviciul Administrare Piețe;

Serviciul Tineret și Informare Cetățeni;

Serviciul Implementare Proiecte și Elaborare Strategii;

Serviciul Monitorizare și Coordonare;

Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții;

Serviciul Elaborare Proiecte și Monitorizare Strategii.

În majoritatea cazurilor, atribuțiile sunt transferate către structuri nou înființate sau reorganizate.

Posturi de conducere eliminate

Reorganizarea afectează în special nivelul de conducere. Sunt propuse spre desființare:

un post de director executiv din cadrul Direcției Patrimoniu;

trei posturi de director executiv adjunct;

mai multe funcții de șef serviciu din structurile desființate;

șefi de servicii din domeniile dezvoltării strategice, investițiilor și patrimoniului.

Majoritatea acestor posturi sunt vacante.

Reduceri în Urbanism

Structura Arhitectului-Șef pierde mai multe posturi vacante. În Compartimentul Autorizații în Construcții se desființează trei funcții de consilier, iar în Compartimentul Planificare Urbană și Monumente Istorice alte două posturi vacante sunt eliminate.

În total, Urbanismul pierde cel puțin cinci posturi vacante de specialitate.

Reduceri în Direcția Juridică

Direcția Juridică pierde mai multe posturi vacante de consilieri juridici și consilieri, inclusiv:

trei posturi vacante în Compartimentul Juridic Contencios;

un post vacant în Compartimentul Aplicarea Legilor Proprietății;

trei posturi vacante în Compartimentul Autorizări Activitate Comercială și Transport;

un post vacant în Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Calității Serviciilor Publice.

Reduceri în Direcția Economică

Și Direcția Economică este afectată de restructurare.

Sunt eliminate posturi vacante de consilieri și inspectori în serviciile de evidență a veniturilor, impozite și taxe locale, persoane fizice și persoane juridice.

Printre acestea se numără:

posturi vacante de consilier superior în serviciile fiscale;

posturi vacante de inspector de specialitate;

posturi vacante din compartimentele de analiză și inventariere fiscală.

Totodată, Compartimentul Previziuni, Contabilitate, Venituri și Prelucrarea Datelor este desființat complet, atribuțiile fiind redistribuite.

Reduceri în Dezvoltare și Proiecte Europene

Una dintre cele mai afectate structuri este zona dezvoltării și proiectelor.

Sunt eliminate:

funcția de director executiv adjunct;

funcția de șef serviciu pentru implementarea proiectelor;

cinci posturi vacante de consilier;

cinci posturi vacante contractuale de inspector de specialitate.

Activitatea va fi preluată de Compartimentul Implementare Proiecte și Elaborare Strategii, în cadrul noii Direcții Dezvoltare.

Reduceri în Relații Publice și Administrație

Prin comasarea mai multor servicii în noul Serviciu Relații Publice și Managementul Documentelor sunt eliminate posturi vacante din:

Compartimentul Informare Cetățeni;

Compartimentul Secretariat și Protocol;

Compartimentul Evenimente, Relații cu Presa și Activități Culturale.

Parcuri și servicii urbane

Noua Direcție Întreținere și Servicii Urbane preia activitatea fostelor structuri de patrimoniu, baze sportive și utilaje, însă reorganizarea aduce și reduceri.

Sunt eliminate:

15 posturi vacante de muncitori calificați din Serviciul Parcuri și Spații Verzi;

patru posturi vacante de muncitori necalificați;

un post vacant de îngrijitor;

mai multe posturi vacante din bazele sportive și serviciile tehnice.

Câți angajați vor pleca?

Documentația nu indică în mod explicit numărul exact al angajaților care își vor pierde locul de muncă, însă cea mai mare parte a posturilor desființate sunt vacante. În cazul funcțiilor ocupate afectate de reorganizare, administrația locală precizează că personalul va fi redistribuit sau reîncadrat în noile structuri, conform prevederilor Codului Administrativ.

Noua organigramă urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local Bacău, iar dacă proiectul va primi votul consilierilor, reorganizarea va intra în vigoare de la 1 iulie 2026.