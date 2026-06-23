Informare publică: Apă cu presiune redusă în cartierul TCR din orașul Onești!

Echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei pe instalație pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe Aleea Primăverii, din orașul Onești, județul Bacău.

Astfel, astăzi – 23 iunie 2026, în intervalul orar 10.00 – 13.30, se furnizează apă cu presiune redusă consumatorilor din cartierul TCR, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Atenționăm utilizatorii că, la reluarea alimentării cu apă, aceasta poate prezenta modificări de aspect (turbiditate sau culoare), motiv pentru care recomandăm utilizarea apei doar în scopuri menajere, până la limpezire.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.