Șofer băut și cu permisul anulat, reținut după ce a încercat să fugă de polițiști la Sascut

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reținut de polițiștii băcăuani după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și având anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc în localitatea Sascut, unde polițiștii Serviciului Rutier au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism aflat în trafic.

La momentul opririi, conducătorul auto a coborât din vehicul și a încercat să scape de verificări, fugind în vegetația de pe marginea drumului. Polițiștii au intervenit rapid, reușind să îl imobilizeze și să îl conducă la sediul poliției pentru cercetări.

În urma testării cu aparatul etilotest, tânărul a înregistrat o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările efectuate de oamenii legii au arătat că acesta avea anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău, cercetările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.