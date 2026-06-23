Circulația pe Varianta de Ocolire va fi închisă temporar din 15 iulie pentru conectarea la Autostrada Moldovei A7

Circulația rutieră pe Varianta de Ocolire a municipiului Bacău va fi închisă temporar începând cu data de 15 iulie, pentru executarea lucrărilor necesare conectării acesteia cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei (A7)m a anunțat Primăria Bacău.

Potrivit autorităților, restricțiile de trafic vor fi instituite pe întreaga lungime a centurii ocolitoare, pe sectorul cuprins între localitățile Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, pe o distanță totală de 20,3 kilometri.

Pe durata lucrărilor, traficul de tranzit va fi deviat pe rute alternative. Un prim traseu va utiliza DN 2, prin Bogdan Vodă – Calea Romanului – strada Tecuciului – DJ 207G Letea Veche – strada Chimiei – Calea Republicii, cu revenire în DN 2 la Nicolae Bălcescu.

O a doua variantă de ocolire va fi asigurată prin sensul giratoriu Nord Bogdan Vodă – DNVO 2U – DN 15 Lilieci – DJ 119B (Hemeiuș – Mărgineni) – Calea Moinești (DN 2G) – strada Arcadie Șeptilici din municipiul Bacău – sensul giratoriu DN 11 – DNVO 2T – DN 2 Nicolae Bălcescu.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și să își planifice deplasările ținând cont de noile condiții de trafic.

După finalizarea lucrărilor, municipiul Bacău va fi conectat integral la coridorul rutier al Autostrăzii Moldovei A7, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră aflate în derulare în estul României.