Jandarm băcăuan, exemplu de spirit civic: a găsit un portofel cu bani și documente și l-a returnat proprietarului

Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău a dat dovadă de profesionalism și spirit civic în timpul unei misiuni desfășurate în municipiul Iași, după ce a găsit un portofel pierdut și l-a restituit proprietarului.

Potrivit reprezentanților instituției, plutonierul adjutant-șef Fercu George se afla în noaptea de 22 iunie 2026, în jurul orei 01:00, într-o misiune de ordine și siguranță publică pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași, când a observat un portofel abandonat.

În interiorul acestuia se aflau documente de identitate, o legitimație de serviciu, carduri bancare și diferite sume de bani. După verificarea documentelor, jandarmii au reușit să identifice proprietarul și, folosind datele de domiciliu înscrise în actul de identitate, s-au deplasat la adresa acestuia pentru a-i înapoia bunul.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât persoana respectivă nu observase că își pierduse portofelul. Proprietarul le-a mulțumit jandarmilor pentru promptitudinea și corectitudinea de care au dat dovadă, apreciind gestul acestora.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au transmis că acțiunea plutonierului adjutant-șef Fercu George reprezintă un exemplu de integritate, responsabilitate și respect față de cetățeni, valori care stau la baza activității instituției.

„Gestul colegului nostru contribuie la consolidarea relației de încredere dintre jandarmi și comunitate și demonstrează că misiunea noastră înseamnă nu doar aplicarea legii, ci și sprijin acordat cetățenilor ori de câte ori este nevoie”, au precizat reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Instituția subliniază că jandarmii continuă să acționeze permanent în slujba comunității, pentru menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.