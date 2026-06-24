Părinții care își cresc singuri copiii ar putea primi trei zile suplimentare de concediu de odihnă

Salariații care își cresc singuri copiii ar putea beneficia, în viitor, de mai mult timp liber pentru a face față responsabilităților familiale. Un proiect legislativ depus recent la Senat propune acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de minimum trei zile lucrătoare pe an pentru părinții monoparentali.

Inițiativa vizează modificarea articolului 147 alineatul (1) din Codul muncii, astfel încât această categorie de angajați să fie inclusă printre beneficiarii concediului suplimentar. În prezent, legea acordă zile suplimentare de odihnă doar salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanelor nevăzătoare, altor persoane cu handicap și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani.

Potrivit expunerii de motive, părinții care își cresc singuri copiii se confruntă cu o presiune suplimentară în gestionarea vieții de familie și a activității profesionale. Aceștia trebuie să îndeplinească singuri toate obligațiile parentale, de la participarea la ședințe și activități școlare până la programările medicale ale copiilor sau rezolvarea situațiilor neprevăzute care apar în viața de zi cu zi.

Inițiatorii susțin că lipsa sprijinului unui alt adult poate conduce la un nivel ridicat de stres și epuizare, afectând atât echilibrul dintre viața profesională și cea personală, cât și bunăstarea copiilor. De asemenea, documentul atrage atenția asupra faptului că familiile monoparentale sunt mai expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură – divorțată, văduvă sau necăsătorită – care are în întreținere unul sau mai mulți copii și locuiește împreună cu aceștia.

Proiectul beneficiază de susținere transpartinică, fiind semnat de parlamentari din PSD, UDMR și USR, precum și de câte un deputat din partea PNL și a Grupului minorităților naționale.

Deocamdată, propunerea se află la începutul traseului legislativ și nu produce efecte juridice. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Dacă toate aceste etape vor fi parcurse cu succes, noile prevederi ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2027.