Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, grup controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, intenționează să preia operațiunile grupului Carrefour în România, potrivit unui comunicat transmis de autoritatea de concurență.

Tranzacția vizează preluarea companiilor Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenței a evaluat impactul operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, în principal alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestora către consumatorii finali.

Autoritatea a analizat relațiile dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care comercianții acționează ca achizitori de produse, precum și relațiile dintre comercianți și consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit autorității, deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun în mod direct, au fost analizate posibilele efecte pe care operațiunea le-ar putea avea asupra pieței.

Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii active în diverse sectoare economice, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman. Grupul desfășoară, de asemenea, activități în domeniul comercializării produselor farmaceutice și parafarmaceutice, al produselor de larg consum alimentare și nealimentare, al producției de materiale pentru construcții, al serviciilor auto și al dezvoltării imobiliare.

La rândul său, Carrefour România operează pe piața locală prin hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități de tip discount, sub mărcile Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express și Supeco.

Consiliul Concurenței a precizat că decizia de autorizare va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni din sectorul românesc de retail din ultimii ani și marchează extinderea semnificativă a prezenței Pavăl Holding în comerțul modern.