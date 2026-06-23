Bacău: Trei polițiști locali vor fi promovați în urma examenelor susținute în luna mai

Trei funcționari publici din cadrul Poliției Locale Bacău urmează să fie promovați în grad profesional și clasă, după ce au promovat examenele organizate de instituție în perioada 22-25 mai 2026, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local.

Conform documentelor oficiale, două posturi de polițist local din cadrul Compartimentului Sectorizare vor fi transformate din funcții de grad profesional asistent în funcții de grad profesional principal, ca urmare a promovării examenului de avansare în carieră. Totodată, un al treilea polițist local va promova din clasa III în clasa I, păstrând gradul profesional de asistent.

Reprezentanții Poliției Locale precizează că modificările propuse nu afectează numărul total de posturi aprobat pentru instituție, ci doar nivelul profesional al acestora. Transformările vor fi comunicate ulterior Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform legislației în vigoare.

Potrivit raportului financiar care însoțește proiectul, promovările vor determina majorări salariale brute lunare de 994 de lei pentru fiecare dintre cei doi polițiști avansați în grad profesional și de 580 de lei pentru funcționarul promovat în clasă. Impactul bugetar total estimat pentru perioada iulie-decembrie 2026 este de 15.408 lei.

Autoritățile locale arată că sumele necesare sunt deja prevăzute în bugetul instituției pentru anul 2026, iar proiectul respectă prevederile Codului Administrativ și ale legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, și urmează să fie dezbătut de Consiliul Local în perioada următoare.