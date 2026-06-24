Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători creștine ale verii

În fiecare an, la 24 iunie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre puținele sărbători din calendar dedicate nașterii unui sfânt. Importanța acestui praznic este dată de rolul unic pe care Ioan l-a avut în istoria mântuirii, fiind considerat Înaintemergătorul lui Hristos și ultimul dintre marii proroci ai Vechiului Testament.

Potrivit relatării din Sfânta Scriptură, Ioan s-a născut din părinți înaintați în vârstă, preotul Zaharia și soția sa, Elisabeta, rudă a Fecioarei Maria. Nașterea sa a fost vestită de Arhanghelul Gavriil, care i-a spus lui Zaharia că, în ciuda vârstei înaintate a soției sale, aceasta va aduce pe lume un fiu ales de Dumnezeu.

Pentru că s-a îndoit de cuvintele îngerului, Zaharia a rămas mut până în ziua nașterii copilului. Atunci când rudele au dorit să îi pună numele tatălui său, Elisabeta a insistat că pruncul trebuie să se numească Ioan. Întrebat, Zaharia a scris pe o tăbliță același nume, iar în acel moment și-a recăpătat glasul, lăudând puterea lui Dumnezeu.

Biserica îl consideră pe Sfântul Ioan Botezătorul cel care a pregătit venirea Mântuitorului. El a predicat pocăința pe malurile râului Iordan și a botezat mulțimi de oameni, chemându-i să își schimbe viața și să se apropie de Dumnezeu. Momentul central al misiunii sale a fost botezul lui Iisus Hristos în apele Iordanului, eveniment care este comemorat anual la sărbătoarea Bobotezei.

În tradiția creștină, Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte. Mântuitorul însuși a spus despre el că este „cel mai mare dintre cei născuți din femeie”, subliniind importanța sa în planul divin.

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul coincide în tradiția populară românească cu Sânzienele, o veche sărbătoare legată de natură și de solstițiul de vară. De-a lungul timpului, cele două tradiții – cea religioasă și cea populară – s-au împletit, astfel încât ziua de 24 iunie a devenit una dintre cele mai bogate în semnificații din calendarul românesc.

Cu această ocazie, în bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii participă la rugăciuni și la Sfânta Liturghie pentru a cinsti memoria celui care a pregătit calea Domnului și a vestit apropierea Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru milioane de români care poartă numele Ioan, Ioana și derivatele acestora, sărbătoarea reprezintă și un prilej de bucurie și recunoștință, chiar dacă onomastica principală este celebrată la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie.