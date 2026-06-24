Uniformele școlare ar putea redeveni obligatorii

Uniformele școlare ar putea deveni din nou obligatorii în unitățile de învățământ preuniversitar din România, potrivit unui proiect legislativ. Propunerea urmărește modificarea actualului cadru legal și introduce obligația purtării unei uniforme stabilite la nivelul fiecărei școli.

Inițiatorii susțin că măsura ar contribui la reducerea fenomenului de bullying bazat pe diferențele sociale și economice dintre elevi, precum și la creșterea gradului de siguranță în școli prin identificarea mai rapidă a persoanelor care nu aparțin comunității școlare.

Potrivit expunerii de motive, actuala legislație, respectiv Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, lasă decizia privind purtarea uniformei la latitudinea fiecărei unități de învățământ. Autorii proiectului consideră că lipsa unei reglementări unitare reduce eficiența măsurilor de securitate și nu oferă un instrument suficient pentru diminuarea diferențelor vizibile dintre elevi.

Conform proiectului, modelul uniformei, standardele tehnice și elementele componente vor fi stabilite de consiliul de administrație al fiecărei școli, după consultarea obligatorie a consiliului elevilor și a comitetului de părinți. După adoptarea unei decizii, școlile nu vor putea impune elemente vestimentare suplimentare sau accesorii care să modifice conceptul aprobat.

Costurile uniformelor ar urma să fie suportate din fonduri publice. Textul proiectului prevede acordarea gratuității sau a unor subvenții pentru achiziționarea uniformelor, finanțarea putând proveni din bugetele autorităților locale și județene, precum și din fonduri externe nerambursabile.

Totodată, proiectul introduce sancțiuni pentru unitățile de învățământ care nu respectă noile prevederi. Amenzile propuse sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Inițiativa legislativă a stârnit deja reacții critice din partea elevilor. Consiliul Național al Elevilor a solicitat retragerea proiectului și orientarea dezbaterii publice către probleme considerate mai urgente pentru sistemul educațional.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții elevilor au susținut că introducerea uniformei obligatorii nu reprezintă o soluție pentru dificultățile cu care se confruntă școala românească și au cerut autorităților să prioritizeze măsuri cu impact direct asupra calității educației.

În plan politic, proiectul are șanse de a beneficia de o susținere mai largă în Parlament. Argumentele invocate de inițiatori sunt similare cu cele promovate în trecut și de alte formațiuni politice. În 2022, parlamentari ai AUR au propus o inițiativă asemănătoare, susținând că uniformele școlare ar putea contribui la diminuarea diferențelor de statut economic și social dintre elevi.

Proiectul urmează să intre în procedura parlamentară de dezbatere și avizare, iar pentru a deveni lege trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.