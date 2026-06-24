Ziua Universală a Iei, sărbătoarea cămășii românești care a cucerit lumea

În fiecare an, la data de 24 iunie, românii de pretutindeni celebrează Ziua Universală a Iei, o sărbătoare dedicată uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului cultural național. Aleasă să coincidă cu sărbătoarea Sânzienelor, ziua pune în lumină frumusețea, simbolismul și tradițiile legate de ia românească, un veșmânt care a depășit de mult granițele țării și a devenit un simbol recunoscut la nivel internațional.

Ia reprezintă cămașa tradițională purtată de femeile din spațiul românesc, fiind realizată manual prin tehnici transmise din generație în generație. Fiecare regiune istorică a României și-a dezvoltat propriile modele, culori și motive decorative, transformând fiecare ie într-o adevărată operă de artă populară. Motivele geometrice, florale sau cosmice cusute pe pânză nu aveau doar rol estetic, ci și unul simbolic, fiind asociate cu protecția, fertilitatea, prosperitatea sau legătura omului cu natura.

Ziua Universală a Iei a fost inițiată în anul 2013 de comunitatea „La Blouse Roumaine”, inspirată de celebra pictură „La Blouse Roumaine” realizată de pictorul francez Henri Matisse. De atunci, evenimentul s-a extins rapid, fiind marcat anual în zeci de țări prin expoziții, parade, ateliere de meșteșuguri, concerte și întâlniri culturale.

Importanța iei românești a fost recunoscută și pe plan internațional. În anul 2022, „Arta cămășii cu altiță”, element reprezentativ pentru costumul popular din România și Republica Moldova, a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Decizia a confirmat valoarea excepțională a tradițiilor de confecționare și purtare a acestei piese vestimentare.

În ultimii ani, ia a devenit o sursă de inspirație pentru designeri din întreaga lume, elementele sale tradiționale regăsindu-se în colecții de modă prezentate pe marile podiumuri internaționale. Cu toate acestea, meșterii populari și specialiștii în patrimoniu atrag atenția asupra necesității păstrării autenticității și susținerii atelierelor care continuă să realizeze ii prin metode tradiționale.

Pentru milioane de români, Ziua Universală a Iei este mai mult decât o celebrare a unui obiect vestimentar. Este o reafirmare a identității culturale, a legăturii cu rădăcinile și a respectului față de moștenirea lăsată de generațiile anterioare. În fiecare an, pe 24 iunie, mii de oameni aleg să poarte ia românească, transformând-o într-un simbol viu al tradiției și al continuității culturale.