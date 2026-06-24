Comisia Europeană acceptă decontarea parțială a lucrărilor la Autostrada A7 prin PNRR. Finanțarea, recalibrată după renegocierea planului

Comisia Europeană a acceptat ca finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru Autostrada Moldovei A7 să fie acordată în funcție de stadiul lucrărilor realizate până la 31 august 2026, în urma celei de-a treia renegocieri a planului, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Decizia vine în contextul în care autoritățile au constatat că anumite sectoare ale autostrăzii nu vor putea fi finalizate integral până la termenul-limită impus de PNRR. În aceste condiții, reprezentanții Ministerului Transporturilor au solicitat Comisiei Europene modificarea jaloanelor asumate, astfel încât finanțarea să fie acordată pentru progresul efectiv al lucrărilor, și nu condiționată exclusiv de recepția finală a tronsoanelor.

În prezent, lucrările finanțate prin PNRR continuă pe sectoarele Adjud – Bacău și Bacău – Pașcani. Pe tronsonul Adjud – Bacău, stadiul de execuție este avansat, însă există în continuare incertitudini privind finalizarea viaductului de la Cleja înainte de expirarea termenului. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a descris situația drept „o cursă contra cronometru”.

Pe segmentul Bacău – Pașcani, lucrările se află la aproximativ jumătate din stadiul necesar finalizării, ceea ce a determinat autoritățile să propună atingerea unor ținte intermediare de progres în locul finalizării integrale a proiectului până în vara anului viitor.

În urma renegocierii PNRR, bugetul destinat Autostrăzii A7 a fost redus cu peste 473 de milioane de euro. Totodată, alte 182 de milioane de euro au fost transferate din componenta de grant, care reprezintă fonduri nerambursabile, către componenta de împrumut. În consecință, această sumă va trebui acoperită ulterior de statul român.

Anterior, pentru construcția a cinci loturi ale autostrăzii, între Domnești Târg și Bacău, erau prevăzute fonduri nerambursabile de peste 2,1 miliarde de euro. Circulația a fost deja deschisă pe tronsonul dintre Domnești Târg și Adjud, în timp ce restul traseului se află încă în execuție.

Autoritățile subliniază însă că reducerea alocării pentru A7 nu înseamnă pierderea fondurilor europene nerambursabile de către România. Componenta totală de grant a PNRR, în valoare de 13,56 miliarde de euro, a fost menținută integral, iar proiectele au fost reorganizate pentru a crește șansele de absorbție a banilor europeni.

Astfel, o parte din fondurile eliberate au fost redirecționate către proiecte feroviare cu un grad mai ridicat de maturitate. Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având șanse mai mari de a îndeplini jaloanele asumate în relația cu Comisia Europeană.

Pentru proiectul de modernizare și reînnoire a infrastructurii feroviare, finanțat inițial prin componenta de împrumut a PNRR cu peste 1,87 miliarde de euro, au fost eliminate peste 267 de milioane de euro din buget, în timp ce aproape 568 de milioane de euro au fost transferate de la împrumut la grant.

Reconfigurarea finanțărilor reprezintă una dintre cele mai importante modificări operate în cadrul renegocierii PNRR și urmărește maximizarea absorbției fondurilor europene disponibile până la termenul-limită de implementare a proiectelor.