Copil transferat la București după explozia de butelie din Filipeni. Un adult ar putea ajunge într-un centru pentru mari arși

Copilul rănit în urma exploziei de butelie produse marți seară în satul Valea Botului, comuna Filipeni, a fost transferat de urgență la București, în timp ce cei doi adulți răniți au rămas internați la Spitalul Județean de Urgență Bacău, au informat reprezentanții unității medicale.

Potrivit medicilor, în serviciul de Urgențe au fost aduse trei victime ale exploziei produse într-un spațiu închis: doi adulți, în vârstă de 44 și 50 de ani, precum și un copil de 4 ani.

Minorul prezenta arsuri de gradele 2A, 2B și 3 pe aproximativ 25% din suprafața corporală, motiv pentru care a fost transferat cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, însoțit de medic, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Cei doi adulți au fost stabilizați și au rămas internați pe Secția de Chirurgie Plastică a SJU Bacău. Bărbatul de 50 de ani a suferit arsuri de gradul II pe aproximativ 55% din suprafața corporală, în special la nivelul feței, toracelui și membrelor. Pentru acesta au fost inițiate procedurile necesare transferului către unul dintre centrele de mari arși din țară.

Femeia de 44 de ani prezintă arsuri de gradele 2A și 2B pe circa 35% din suprafața corporală, afectând capul și gâtul, membrele superioare, trunchiul, abdomenul și membrele inferioare. Aceasta a fost pansată în sala de operații și se află în prezent într-o stare stabilă.

Explozia s-a produs marți seară într-o locuință din satul Valea Botului, comuna Filipeni. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar cauza probabilă a fost acumularea de gaze provenite de la o butelie.