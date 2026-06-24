Întreținere la Lacul de Agrement din Bacău. Au început lucrările de cosire a stufului în zona Insulei

Lucrări de întreținere au început, miercuri, la Lacul de Agrement din municipiul Bacău, unde echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Bacău intervin pentru cosirea stufului dezvoltat excesiv în zona Insulei de Agrement, pe malul drept al lacului.

Potrivit reprezentanților instituției, temperaturile ridicate și precipitațiile abundente din ultimele săptămâni au favorizat creșterea rapidă a vegetației, ceea ce a făcut necesară intervenția pentru menținerea funcționalității lacului și a aspectului său estetic.

Lucrările sunt realizate cu ajutorul unui utilaj amfibiu multifuncțional, specializat pentru intervenții în zone umede și greu accesibile.

Reprezentanții SGA Bacău subliniază că acțiunea se desfășoară cu respectarea principiilor de protecție a mediului, fiind păstrate suprafețe de stufăriș care constituie habitat și zonă de cuibărire pentru speciile de păsări prezente în areal.

„Ne dorim ca Lacul de Agrement să rămână un loc frumos și primitor pentru oameni, dar și un habitat sigur pentru speciile care îi dau viață”, au transmis reprezentanții instituției.

Lacul de Agrement reprezintă una dintre principalele zone de recreere ale municipiului Bacău, fiind frecventat atât de localnici, cât și de turiști, iar lucrările periodice de întreținere contribuie la conservarea echilibrului dintre utilizarea recreativă și protejarea ecosistemului local.