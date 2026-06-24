Comuna Colonești renunță la programul artistic de Ziua Comunei. Fondurile vor fi direcționate către proiectele aflate în derulare

Autoritățile locale din comuna Colonești au anunțat că ediția din acest an a Zilei Comunei se va desfășura fără program artistic, din cauza necesității alocării unor sume importante din bugetul local pentru susținerea proiectelor de investiții aflate în derulare.

Potrivit unui anunț transmis de Primăria și Consiliul Local Colonești, decizia a fost luată în contextul prioritizării cheltuielilor pentru dezvoltarea comunității.

Cu toate acestea, locuitorii comunei și cei din localitățile învecinate sunt invitați să participe luni, 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la activitățile organizate cu ocazia hramului localității.

Evenimentele vor avea loc în incinta Târgului Săptămânal Colonești, începând cu ora 09:00. Participanții vor avea la dispoziție un bâlci cu produse alimentare, precum și zone de agrement pentru copii, cu tobogane, carusele și alte atracții specifice.

Reprezentanții administrației locale au transmis că măsura reflectă preocuparea pentru utilizarea responsabilă a resurselor financiare ale comunei, în condițiile în care sunt în desfășurare mai multe proiecte de interes public.