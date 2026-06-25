Valul Reducerilor ajunge la Aurora Multimarket cu discounturi de până la 60%

În perioada 6 – 19 iulie, Aurora Multimarket lansează campania „Valul Reducerilor”, una dintre cele mai atractive promoții ale verii, cu reduceri de până la 60% la sute de produse.

Odată cu sezonul vacanțelor, magazinele vin în întâmpinarea clienților cu oferte speciale la articole esențiale pentru concedii și activități în aer liber. Ochelari de soare, șepci și pălării, loțiuni de protecție solară, prosoape de plajă, jucării pentru nisip sau accesorii pentru picnic se regăsesc printre produsele incluse în campanie.

Fie că pregătești bagajele pentru mare, plănuiești o escapadă la munte sau vrei pur și simplu să te bucuri de zilele însorite alături de familie, acum este momentul potrivit pentru cumpărături avantajoase.

E timpul să ne pregătim pentru conservare!

Luna iulie marchează și începutul sezonului de conservare a fructelor și legumelor. Pentru cei care pregătesc dulcețuri, compoturi sau conserve de casă, Aurora Multimarket pune la dispoziție o gamă completă de produse dedicate acestui proces: borcane, capace, pâlnii, site, condimente și numeroase accesorii practice.

Fie că te pregătești de vacanță sau de sezonul conservelor, la Aurora Multimarket găsești produsele de care ai nevoie, la prețuri accesibile. Suntem mai aproape de tine

Cu 64 de magazine la nivel național, Aurora Multimarket își întâmpină clienții cu oferte variate și prețuri accesibile, indiferent de oraș.

Intră în cel mai apropiat magazin și profită de reduceri cât timp produsele sunt disponibile.

Dacă ești în Bacău, te așteptăm aici:

 Strada Republicii, Nr. 74

 Strada Republicii, Nr. 40, Sc. C

 Strada Mioriței, Nr. 74

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