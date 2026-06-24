Liceeni din Comănești au creat un robot care ajută elevii să gestioneze stresul. Proiectul, în Top 10 național la 3DUTECH 2026

Într-o perioadă în care presiunea examenelor, a notelor și a performanței școlare afectează tot mai mult starea emoțională a tinerilor, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comănești propune o soluție inovatoare. Membrii echipei TDS Robotics au dezvoltat Bimo, un companion digital conceput pentru a sprijini sănătatea mintală a elevilor și pentru a reduce efectele stresului acumulat în timpul procesului de învățare.

Proiectul a fost remarcat la nivel național, obținând o clasare în Top 10 la concursul 3DUTECH 2026, una dintre cele mai importante competiții dedicate inovației și tehnologiei în rândul elevilor.

Bimo este un robot de mici dimensiuni, proiectat să stea pe biroul utilizatorului și să ofere sprijin discret în timpul activităților școlare. Spre deosebire de aplicațiile clasice pentru telefon mobil, care pot deveni surse suplimentare de distragere, dispozitivul urmărește să creeze un mediu de lucru mai echilibrat și mai sănătos.

Potrivit creatorilor săi, robotul poate identifica semne asociate oboselii sau tensiunii emoționale și intervine atunci când detectează niveluri ridicate de stres. În astfel de momente, Bimo recomandă exerciții de respirație, transmite mesaje de încurajare și sugerează pauze, contribuind la reducerea presiunii psihice resimțite de elevi.

„Am văzut în jurul nostru mulți colegi copleșiți de presiunea examenelor și a termenelor limită. Am vrut să creăm ceva care să fie mai mult decât un obiect – un companion care să îți amintească să fii bine. Bimo a apărut din dorința de a aduce puțin calm în viața agitată de licean”, a declarat Teodor Mititelu, liderul echipei TDS Robotics.

Pe lângă componenta tehnologică, proiectul integrează și o dimensiune ecologică. Șasiul robotului este realizat din materiale reciclate, reflectând preocuparea echipei pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru protejarea mediului.

TDS Robotics este o echipă formată din elevi pasionați de robotică și tehnologie din Comănești, care își propune să dezvolte proiecte cu impact pozitiv în comunitate. Prin Bimo, tinerii inventatori demonstrează că inteligența artificială poate fi utilizată nu doar pentru eficiență și automatizare, ci și ca instrument de sprijin emoțional, adaptat nevoilor generației actuale.