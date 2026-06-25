DSP Bacău avertizează: Canicula poate pune viața în pericol. Recomandările medicilor pentru zilele toride

În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme din această perioadă, Direcția de Sănătate Publică Bacău face apel la populație să adopte măsuri de protecție împotriva caniculei, avertizând că expunerea prelungită la căldură poate avea consecințe grave asupra sănătății, în special pentru categoriile vulnerabile.

DSP Bacău avertizează: canicula poate deveni un pericol major pentru sănătate. Recomandări pentru populație

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău atrage atenția asupra riscurilor generate de temperaturile foarte ridicate și de umiditatea crescută, în condițiile în care meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru următoarele zile. Specialiștii subliniază că perioadele cu temperaturi de peste 32,2 grade Celsius, menținute timp de două-trei zile, pot avea efecte serioase asupra sănătății populației.

Potrivit DSP Bacău, stresul termic reprezintă principala cauză a deceselor asociate fenomenelor meteorologice extreme. Căldura excesivă poate agrava afecțiuni cardiovasculare, diabetul, bolile respiratorii și tulburările psihice, iar insolația constituie o urgență medicală care necesită intervenție imediată.

Cele mai expuse categorii sunt persoanele vârstnice, sugarii și copiii, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice, dar și cei care lucrează în aer liber sau în spații fără ventilație ori aer condiționat. De asemenea, persoanele fără adăpost sau cele care locuiesc în locuințe greu de răcit sunt considerate deosebit de vulnerabile.

Evitați expunerea la soare în orele de vârf

Medicii recomandă evitarea deplasărilor și a activităților solicitante între orele 11:00 și 18:00, când radiația solară și temperaturile ating valorile maxime. Dacă este necesară ieșirea din locuință, este indicată purtarea hainelor lejere, deschise la culoare, din fibre naturale, a pălăriilor cu boruri largi și a ochelarilor de soare, precum și utilizarea cremelor cu factor de protecție solară.

Totodată, populația este sfătuită să petreacă zilnic câteva ore în spații răcoroase și să urmărească permanent avertizările oficiale privind evoluția vremii.

Hidratarea, esențială în zilele caniculare

Una dintre cele mai importante recomandări vizează consumul regulat de lichide. Specialiștii recomandă aproximativ un pahar de apă pe oră și un consum total de cel puțin doi-trei litri pe zi, fără a aștepta apariția senzației de sete.

În schimb, trebuie evitate alcoolul, băuturile energizante, cele bogate în cofeină sau zahăr, deoarece favorizează deshidratarea. Alimentația ar trebui să fie ușoară, bazată pe fructe și legume cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele, castraveții, roșiile sau prunele.

Locuințele trebuie menținute cât mai răcoroase

DSP recomandă păstrarea ferestrelor închise pe timpul zilei și acoperirea acestora cu jaluzele sau obloane pentru a limita pătrunderea razelor solare. Aerisirea este indicată doar după lăsarea serii sau dimineața devreme, când temperatura exterioară este mai scăzută.

În cazul folosirii aparatelor de aer condiționat, temperatura recomandată este de 27 de grade Celsius, iar asocierea cu un ventilator poate crește confortul termic și reduce consumul de energie.

Atenție sporită pentru copii

Medicii insistă asupra protejării copiilor de radiațiile ultraviolete. Sugarii cu vârsta sub șase luni nu trebuie expuși direct la soare, iar plimbările sunt recomandate doar dimineața sau seara, în zone umbrite.

Părinții sunt avertizați să nu acopere cărucioarele cu materiale textile uscate, deoarece acestea favorizează acumularea căldurii în interior. De asemenea, copiii și animalele nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, unde temperatura poate crește rapid până la valori periculoase.

Un gest simplu poate salva vieți

DSP Bacău îi îndeamnă pe cetățeni să acorde atenție persoanelor în vârstă, rudelor și vecinilor care trăiesc singuri sau suferă de afecțiuni cronice, verificând periodic starea lor de sănătate în timpul episoadelor de caniculă.

Autoritățile sanitare reamintesc că respectarea acestor măsuri simple poate preveni complicațiile severe provocate de temperaturile extreme și poate salva vieți în această perioadă cu risc ridicat.