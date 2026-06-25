Cybernet Autocenter a inaugurat la Bacău noul showroom OMODA & JAECOO

Cybernet Autocenter a deschis pe 22 iunie la Bacău noul showroom OMODA & JAECOO, situat în incinta Hello Shopping Park, pe Calea Republicii nr. 181.

Noul spațiu aduce mai aproape de public două branduri care au atras atenția la nivel internațional prin designul inovator, tehnologiile avansate și abordarea orientată către viitor. Prin această lansare, Cybernet Autocenter își extinde portofoliul și le oferă clienților din regiune acces la o nouă generație de automobile, într-un showroom modern, conceput pentru o experiență completă de descoperire și testare a modelelor.

Două mărci, două caractere diferite

Noul showroom a fost amenajat pentru a oferi vizitatorilor o experiență completă de interacțiune cu mărcile OMODA & JAECOO.

Cei care trec pragul showroom-ului pot descoperi întreaga gamă de modele disponibile, pot beneficia de consultanță specializată și pot programa test drive-uri pentru a experimenta direct performanțele, confortul și tehnologiile care definesc cele două branduri.

Spațiul este gândit astfel încât fiecare vizitator să poată explora în ritm propriu designul exterior, interiorul sofisticat și soluțiile de conectivitate integrate în fiecare model:

OMODA este o marcă de automobile inovatoare, orientată spre viitor, care combină tehnologia modernă cu stilul. Limbaj de design futurist, tehnologie avansată și asistență la condus de nivel înalt – OMODA reprezintă reinterpretarea premium a mobilității urbane moderne. Un brand în care Extra este Standard.

Pe de altă parte, JAECOO este o invitație deschisă spre infinit și dincolo de el. Brandul combină luxul urban cu capacitățile aventuroase de off-road. Tehnologie modernă, design distinctiv și performanțe fără compromisuri, chiar și cu tracțiune integrală. JAECOO reprezintă reinterpretarea premium a mobilității în outdoors. Un brand în care Extra este de Bază.

Odată cu deschiderea noului showroom, Bacăul intră pe harta rețelei OMODA & JAECOO din România. Pentru clienții din întreaga regiune, acest lucru înseamnă acces mai facil la modelele celor două branduri, la servicii dedicate și la posibilitatea de a testa cele mai noi tehnologii auto într-un spațiu modern, conceput pentru o experiență completă de achiziție.

Extindere de portofoliu pentru o companie băcăuană cu tradiție

Prin adăugarea mărcilor OMODA & JAECOO în portofoliu, Cybernet Autocenter continuă să diversifice opțiunile disponibile pentru clienții din Moldova. Cu o experiență de peste 25 de ani pe piața auto premium și o reputație construită în jurul serviciilor de vânzare și post-vânzare, compania își consolidează astfel oferta prin branduri care se remarcă prin design modern, conectivitate și soluții tehnologice adaptate cerințelor actuale ale șoferilor. Această extindere reflectă și interesul tot mai mare pentru mobilitate modernă și tehnologii auto de ultimă generație.

„Suntem bucuroși să aducem la Bacău brandurile OMODA & JAECOO și să le oferim clienților oportunitatea de a descoperi o nouă generație de automobile,” a declarat Andrei Armăsaru, Director de vânzări Cybernet Autocenter. „În noul showroom sunt disponibile toate modelele din gamă, iar cei interesați le pot explora în detaliu și le pot testa în condiții reale. Îi invităm pe toți cei care vor să afle mai multe despre aceste branduri să ne viziteze și să descopere ce le diferențiază pe piața auto actuală.”

Vizitatorii pot explora întreaga gamă de modele disponibile, pot primi informații detaliate despre tehnologiile și dotările fiecărui vehicul și pot programa test drive-uri pentru a experimenta direct performanțele acestora, într-un mediu dedicat consultanței personalizate.

Showroomul este deschis de luni până vineri între orele 9 și 19, iar sâmbăta între 9 și 15.