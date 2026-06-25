Elevii unui liceu din Bacău, premiați de ISU după câștigarea concursului „Cu viața mea apăr viața”

Elevii echipajului de la Liceul Grigore Antipa, care au obținut locul I la nivelul municipiului Bacău în cadrul concursului educativ „Cu viața mea apăr viața”, au fost premiați miercuri în cadrul festivității de încheiere a anului școlar.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău au participat la ceremonia organizată la unitatea de învățământ, unde au felicitat elevii pentru rezultatele obținute și pentru implicarea demonstrată în activitățile de pregătire pentru situații de urgență.

Ca recompensă pentru performanța lor, elevii au primit rucsacuri de urgență, oferite cu sprijinul Primăria Municipiului Bacău.

Potrivit ISU Bacău, acțiunea face parte din protocolul de colaborare dintre inspectorat, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău, parteneriat care urmărește promovarea educației preventive și dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul gestionării situațiilor de urgență.

Concursul „Cu viața mea apăr viața” este destinat pregătirii elevilor în domeniul protecției civile și al comportamentului adecvat în situații de risc, contribuind la formarea unei culturi a prevenirii în rândul tinerilor.