Fotbal/ Liga 3: CS Aerostar Bacău pregătește terenul pentru viitor

Cea mai longevivă grupare fotbalistică băcăuană își reabilitează suprafața de joc. Începând cu luna august, „aviatorii” vor avea la dispoziție un gazon sintetic de ultimă generație, nocturnă și un sistem de monitorizare video live, toate aceste facilități urmând să deservească nu doar echipa de seniori, ci și grupele de juniori ale „galben-albaștrilor”. Investiția, în valoare de aproximativ 350.000 de euro, este una privată și nu implică financiar Compania Aerostar, care are însă meritul de a fi pus la dispoziție terenul pe care e construită baza sportivă a clubului

Undă verde pentru divizionara C Aerostar Bacău în ceea ce privește viitorul. Verde atât la propriu, cât și la figurat. Arena „aviatorilor” a intrat într-un proces de reabilitare care va fi definitivat până la finalul lui august, când va începe noua ediție de campionat. „Restyling”-ul prevede, înainte de toate, o nouă suprafață de joc. O mutare obligatorie având în vedere starea de degradare în care se afla, de multă vreme, gazonul „galben-albaștrilor”. Noua suprafață este una cu iarbă sintetică, de ultimă generație, omologată FIFA și produsă în Olanda. Acest teren care are dimensiunile de 100m/ 68m este pretabil și pentru rugby, nu numai pentru fotbal, ceea ce înseamnă că poate suporta trafic și uzură grea. Și- lucru foarte important- beneficiază de un grad de elasticitate menit să prevină accidentările generate de regulă de suprafețele sintetice.

Totodată, stadionul „Aerostar” va avea și nocturnă, pe fiecare dintre cele două laturi ale tribunelor montându-se câte patru stâlpi de iluminat. În fine, o altă noutate o prezintă instalarea unui sistem de monitorizare video live. Având în vedere că pe lângă meciurile primei echipe, terenul sintetic va găzdui și ședințele de pregătire ale grupelor de juniori (programul acestora urmând să fie extins datorită avantajului pe care-l oferă instalația de nocturnă), sistemul de monitorizare video le va permite părinților să urmărească în direct, pe telefon sau computer, antrenamentele copiilor! Valoarea procesului de reabilitare a bazei sportive „Aerostar” este în jur de 350.000 de euro, incluzând și TVA-ul, care nu este deductibil pentru persoanele fizice. Investiția este una sută la sută privată. Ea nu implică financiar Compania Aerostar, ce are meritul de a fi pus la dispoziție terenul pe care s-a edificat baza sportivă a clubului. Întregul efort economic al acestei operațiuni de modernizare are în spate un nume și un prenume. Și o pasiune autentică, vie și profundă pentru destinul fotbalistic al Aerostarului.

„Mi-am dorit foarte mult ca CS Aerostar să poată beneficia de acest tip modern de infrastructură. Aceasta este explicația investiției”, a declarat directorul Aerostar Bacău, Doru Damaschin, care a adăugat: „Din păcate, în orașul Bacău au dispărut aproape în totalitate terenurile de fotbal pe care fabricile le-au avut până în 1989. Aerostar este o excepție, una fericită. Iar asta se datorează tuturor predecesorilor la nivel de conducere- începând cu întemeietorii bazei sportive, directorii Nelu Geosanu și Eugen Pascaru, fie-le țărâna ușoară!- care au făcut în așa fel încât acest patrimoniu să nu se piardă. În ceea ce mă privește, am dus mai departe ștafeta, iar, acum, odată cu această operațiune de modernizare, mi-am propus să ridicăm standardele”. Așadar, nu doar un pas înainte. Ci și unul făcut o treaptă mai sus. Menit să schimbe în bine destine. În ton cu tot ce înseamnă Aerostar Bacău.

Cea mai longevivă grupare fotbalistică a Bacăului (pornită la drum în 1973, sub denumirea Aripile și reînființată, după trei ani de inactivitate, în 1997) a dat, de-a lungul timpului, antrenori și jucători de prim-plan, care au izbândit nu doar în fotbalul național, ci și în cel internațional. De la Mircea Nedelcu la Gheorghe Poenaru, de la Gogu Munteanu la Gioni Andrieș, de la Doru Botez la Cornel Elisei și de la Nelu Sdrobiș la Cristi Popovici. De la Daniel Scânteie la Petre Grigoraș, de la Radu Ciobanu la Florin Pavel, de la Giani Florean la Petre Firici și de la Cătălin Cursaru la Cătălin Vraciu. Fără să-i uităm pe Costel Pantilimon și Andrei Burcă, ultimii doi fotbaliști băcăuani (ambii formați de Aerostar), care au îmbrăcat tricoul reprezentativei României.

„Aerostar își propune o strategie articulată la nivelul primei echipe, o strategie de dezvoltare a fotbalistului în primul rând. Dar, în egală măsură, Aerostar continuă să investească în copii. O dovedește și această modernizare la nivel de infrastructură. Terenul sintetic și nocturna vor permite un orar mult mai flexibil de antrenamente, ținând cont și de programul școlar. În plus, ca și stimulent, la inițiativa antrenorului formației de seniori, Andrei Întuneric, am decis să formăm o grupă de elită din cei mai buni jucători ai grupelor 2009, 2020 și 2011. Aceștia se vor pregăti în mod regulat cu grupele lor, iar o dată pe săptămână, se vor antrena și sub comanda lui Andrei Întuneric și a staff-ului său tehnic pentru a se familiariza cu exigențele și filosofia primei echipe. Privim cu toată încrederea spre viitor”, a punctat Doru Damaschin.

Așadar, viitorul are verde. Dar pentru că la Aerostar viitorul își trage seva mai ales din trecut, la inaugurarea noului teren, programată în partea a doua a lunii august, se va organiza și un meci între legendele fotbalului băcăuan. Și, la drept vorbind, cine nu ar dori să-i vadă din nou pe terenul Aerostarului pe Fane Pantilimon și Dani-gol Scânteie? Asta în așteptarea unui nou Pantilimon și a unui nou Scânteie.